中国蛟龙突击队亚丁湾活捉3名海盗 押解视频曝光

原标题：蛟龙突击队活捉3名海盗 这才是真正的红海行动

[环球网军事综合报道]据近日外媒爆出的视频画面显示，2017年4月8日，由“衡阳”、“玉林”号导弹护卫舰与“洪泽湖”号补给舰组成的中国海军第25批护航编队在亚丁湾解救了被海盗劫持的图瓦卢籍OS35号货船。随后在2017年5月5日，海军派出特战小队，将这三名海盗送到了索马里北部的半自治区邦特兰的警察局，移交当地警方。

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