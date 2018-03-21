人民日报评婚闹：一旦违反法律 不再是简单恶作剧

原标题：法律不缺席，闹婚不闹心

□低俗婚闹一旦违反法律、法规，就不再是简单的恶作剧，可以一笑了之。只有给闹婚套上“法律”的紧箍，注入文明的现代理念，才能继承好优良传统习俗

近日，一段“婚礼现场公公强吻儿媳”的视频被上传到网络，一时间，有关事件的各种揣测、辟谣，闹得沸沸扬扬；另据媒体报道，一位新郎的好友婚礼现场闹婚，造成新郎伤残，近期被法院判赔9万余元……

近年来，“走了样”的低俗婚闹有点多，日益引起社会关注。恶搞新人、肆意扮丑、拳脚相向，甚至在婚礼现场出现违法违规行为等等，本是适度增加热闹喜庆氛围的传统习俗，一下子变了味、跑了调。最后，热闹变成了胡闹，闹婚变成了闹心。

从传统民俗角度看，婚闹作为婚礼仪式的组成部分，适当的活跃气氛、调侃玩笑，能让整个婚礼喜庆而浪漫、有趣而温馨。但凡事过犹不及，一旦超了限度，过度出格，非但不能继承好传统习俗，反而破坏了基本的文明风尚，甚至引发民事侵权、刑事犯罪。

走了样的婚闹，表面上看，归咎于传统习俗，“结婚三天无大小”“婚姻越闹越幸福”，显得理直气壮，实际上是对传统的曲解、对法律的漠视。婚礼当天，来的都是客，亲戚朋友更是不少，即便行为再出格，彼此也不好撕破脸皮，即便真的触碰到了法律，参与者也多是事后受到道德谴责，不会被诉诸公堂，更谈不上为自己的行为承担责任。

婚闹现场，别让法律缺席。低俗婚闹一旦违反法律、法规，就不再是简单的恶作剧，可以一笑了之。只有给闹婚套上“法律”的紧箍，注入文明的现代理念，才能继承好优良传统习俗。

法律不缺席，需要筑牢底线，让违法者依法担责。执法部门要破除以“传统习俗”看待婚闹的惯性思维，执法严起来，尤其对存在涉嫌违法犯罪的婚闹行为，更应主动介入，追究当事人的相关责任。

司法机关要有更多的“以案释法”。事实上，多数低俗婚闹的追责都有法可循，比如婚礼上醉酒大闹、滋事扰乱社会秩序的，可能受到行政处罚；比如将以“闹洞房”等方式获取的隐私向外传播的，可能涉及侵犯他人隐私权。但很多人分不清“整人游戏”与违反法律之间的界限。因此，对婚闹违法案例“以案释法”，可以让人们形成法律对行为后果的预判，形成文明守法的法治思维，胜过口号式的说教。

此外，政府部门还要有更多主动作为。一方面用道德倡导，比如在领取结婚证时向新婚夫妇发放文明倡议书，宣讲不文明闹婚行为的影响和危害；一方面用法律监管，必要时出台相应的制度规范，约束出格的婚闹行为，打下社会公序良俗的法治根基。

责任编辑：张玉