人民日报：依法治国标定新高度 国家治理迈新境界

原标题：完善法治，国家治理迈向新境界（金台锐评）

刚刚胜利闭幕的全国两会，具有重大的现实意义和深远的历史意义。其中，修改宪法、制定监察法，并且多份工作报告对今后的法治建设作出一系列部署安排，这些都为全面依法治国标定新高度，必将推进国家治理迈向新境界。

2018年3月17日，当选国家主席和中央军委主席的习近平总书记庄严宣誓，“忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责……”循此回望，2012年12月4日，履新不到一个月，习近平总书记在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上庄严宣示：“依法治国，首先是依宪治国；依法执政，关键是依宪执政。”这两个场景，一以贯之的一个主题：法治是治国理政的基本方式，尊重法律、厉行法治是必须牢牢把握的施政之要。

过去的五年，全面依法治国深入推进：强调改革要于法有据，发挥法治力量；告诫让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，完善法治实践；要求领导干部要做尊法学法守法用法的模范，树立法治信仰……如果将全面依法治国放入改革发展全局，我们更能深入体会这一战略部署的重大意义。从简政放权不断深入，到民生事业逐渐完善，从经济改革大刀阔斧，到党的建设抓铁有痕，无不以法治作支撑、由法治来贯穿。我国社会之所以在深刻变革中既生机勃勃又井然有序，一个关键因素就是法治权威的彰显。

法治权威，不仅仅在于法定职责必须为、法无授权不可为，更在于它是对长期实践经验的总结和固化，是未来发展始终沿着正确方向的科学指引和强有力的规范、保障。多少年来，中国共产党带领全国人民在中国特色社会主义道路上艰辛探索，中国共产党对社会主义建设规律、共产党执政规律、人类社会发展规律的认识不断深化，这些都在宪法法律上留下了辉煌印记，成为党和国家治国理政的宝贵资源。如今进入新时代，踏上新征程，把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法、明确中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征、充实监察委员会的相关规定，等等，正是体现新时代新要求、让宪法法律永葆生命与活力的现实需要，更是“为子孙万代计，为长远发展谋”的重大战略举措。

“法者，治之端也。”健全完善法治的过程，就是推进国家治理体系和治理能力现代化的过程。全国两会提出关于法治的一系列部署安排，我们将以此为契机，深入贯彻落实两会精神，更好发挥宪法法律的规范、引领、推动、保障作用，这必将为党和国家事业的兴旺发达、长治久安提供更加坚实的法治保障，为人类政治文明作出新的更大贡献。

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责任编辑：张玉