党报评机构改革：提升治理水平 解决百姓身边事

原标题：把牢机构改革落脚点

“希望通过这次机构改革，让老百姓得到更多实惠”“通过进一步深化改革，把市场主体的积极性、创造力充分调动起来”“提高服务水平，加快推进部门政务信息联通共用，作为基层工作人员，我们举双手赞成”……全国人大审议批准的国务院机构改革方案和两会期间公布的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，一时成为舆论关注的焦点。

改革开放40年，党和国家机构改革史，亦是一部老百姓生活的改善史。从1982年“干部队伍年轻化”，到1988年首提“转变政府职能”；从1993年“建立适应社会主义市场经济体制的行政管理体制”，到2008年以改善民生为重点整合社会管理和公共服务部门探索大部门制，党政机构完成了从“计划经济条件下”向“社会主义市场经济条件下”的职能转身，也为普通个体搭建起多元发展的舞台、筑牢生活保障的根基。2013年，新组建的国家食品药品监督管理总局曾引发广泛关注。有网友评论：从吃饱到吃好，监管机构的变革恰与老百姓生活所需完美相遇。这样的邂逅并非巧合，乃是机构改革为民解忧的题中之义。

如果改革是把钥匙，那么在不同时代，则需打开不同的门锁。党的十八大以来，党和国家机构的局部调整未有停歇。守护数字时代的安全，中央网络安全和信息化领导小组应运而生；把权力关进制度的笼子，国家监察体制改革已在路上。肩负着全面深化改革的重任，感受到老百姓对美好生活的渴望，5年多来有成绩也有启示：只有紧跟时代、聚焦问题，才能用好机构改革这把利刃。金融创新层出不穷，如何加强监管为个人投资保驾护航？大数据方兴未艾，如何打破信息孤岛提供更便捷的公共服务？自然资源分散而脆弱，如何实现统一协调保护，为子孙后代留下绿水青山？新时代面临新任务新挑战，以机构改革打通体制机制的“任督二脉”，许多民生问题或可迎刃而解。

今年1月，中央深改组会议聚焦浙江“最多跑一次”改革；两会期间，“最多跑一次”写入政府工作报告。改善公共服务、简化办事流程，基层工作直面群众，看似细小琐碎，背后却也和机构改革相关联。只有打破基层治理中的条条分割，整合多部门资源，设立综合服务窗口，“只进一扇门”“最多跑一次”才能从口号变成现实，赋予老百姓实实在在的获得感。在这个意义上，深化党和国家机构改革，就不仅能提升国家治理水平、解决百姓身边事，更是一场对接人民对高效治理期待的体制机制供给侧改革，影响极其深远。

1978年，“实践是检验真理的唯一标准”的口号奏响改革开放序曲；40年后，坚持以人民为中心的发展思想激励改革再涌春潮。“人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难”，习近平总书记在广东代表团参加审议时，再次为深化改革指明方向。党和国家机构改革聚焦的是制度层面的宏观问题，但最终的落脚点一定是老百姓的所感所得，这也是衡量改革成败的最关键指标。正如《决定》将“坚持以人民为中心”作为深化党和国家机构改革必须遵循的原则，回望40年来时的路，我们不应忘记为什么出发。

在改革开放后进行的第一次机构改革过程中，邓小平同志曾说，精简机构是一场革命，如果不搞这场革命，是不可能得到人民赞同的。今天，站在新时代的历史方位，机构改革重新踏上征程，既是对过往经验的总结和超越，更是广聚共识、劈山开路的又一次探索。曾子有言，“自反而缩，虽千万人，吾往矣”。在为人民群众创造美好生活的道路上，改革未有穷期，拼搏不能止步。

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责任编辑：张玉