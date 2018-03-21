人民日报评论：世界上没有坐享其成的好事

原标题：“世界上没有坐享其成的好事”（人民时评）

春天是开拓者、奋斗者的季节。2018年春天，注定会在共和国历史上留下浓墨重彩的一笔。全国两会圆满落下帷幕，人们正以两会精神为前行动力，推动中华巨轮扬帆远航。

两会凝聚起的共识，指引着未来发展的航向。如何把美好蓝图变成现实？关键在于落实。从与时俱进修改宪法、成立国家监察委，到大刀阔斧推进国务院机构改革，从围绕高质量发展谋划现代化经济体系蓝图，到聚焦民生福祉释放政策红利，一系列改革举措需要在落实中迈向纵深，一个个民生目标需要在攻坚克难中变为现实。今年全国两会的325件代表议案、7100多件代表建议、5360件委员提案，也亟待作出认真回应，以钉钉子精神落实落细。

“如果不沉下心来抓落实，再好的目标，再好的蓝图，也只是镜中花、水中月。”党的十八大以来，我们之所以能以每天平均3.7万人的速度书写中国脱贫奇迹，以“削减国务院部门行政审批事项44%”的力度推进简政放权，靠的就是不折不扣的落实。可以说，抓落实是新时代的鲜明底色。今年两会上，工信部把“移动网络流量资费年内至少降低30%”的要求提前到7月1日，教育部第一时间给出解决“中小学生课外负担重问题”的方案，税务部门承诺从今年4月1日起在全国范围内100%实现“最多跑一次”和“全程网上办”……类似的时间表、路线图，在落实两会精神中跑出加速度，激发了改革发展的强大正能量。

不可否认，改革进入深水区后，剩下的都是难啃的硬骨头，有的人难免产生畏难情绪和本领恐慌。与此同时，“表态多调门高、行动少落实差”等“四风”新表现仍难以禁绝。但清谈客只会错失机遇，实干家才能赢得未来。习近平总书记强调，“大力弘扬实事求是、求真务实精神，理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家。”这启示我们，把两会精神落到实处、将改革进行到底，关键就在于“实”字。在具体工作中，尤需坚守以人民为中心的价值理念，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为抓落实的落脚点；尤需掌握落实方法，强化落实责任，为积极干事者鼓劲撑腰，对不落实、落实不力者加以惩处。

实干才能梦想成真。今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，如何把两会精神贯彻落实到位、抓住时代机遇乘势而上，事关党的十九大擘划的宏伟蓝图能否如期实现。今年，推进高质量发展，不仅要实现GDP6.5%左右的增长，更要优化结构建设现代化经济体系；加大改革开放力度，尚有7个基础性关键领域等待突破；打赢三大攻坚战，还面临着“减少农村贫困人口1000万以上”“二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%”等任务……凡此种种，没有一项是轻轻松松就能实现的。立下愚公移山志，撸起袖子加油干，抓铁有痕、踏石留印，才能在新征程上成就新的作为，创造新的业绩。

在十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平主席说：“世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗”。抓好落实，两会才算真正成功。以两会胜利闭幕为新起点，真抓实干、奋发有为，万众一心向前进，我们就一定能实现党的十九大描绘的宏伟蓝图。

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责任编辑：张冬