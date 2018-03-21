6省市将试点银行联网核查失效居民身份证信息

原标题：4月9日起天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作

新京报快讯（记者宓迪）据央行官网，自2018年4月9日起，人民银行将在公安部支持配合下，在天津等6省市开展银行联网核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作。此外央行表示，下一步将总结试点经验，不断扩大联网核查业务范围，提升系统运行能力，逐步将试点推广到全国。

具体安排是：在天津市、山西省、福建省的中国工商银行、中国银行、中国建设银行开展失效居民身份证信息核查试点工作；在上海市、福建省、深圳市、珠海市的中国工商银行、中国银行、招商银行开展港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证（以下统称非居民身份证件）信息核查试点工作。

据悉，此次失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点将首先在客户办理单位和个人银行结算账户开立、变更、撤销时进行，客户办理其他业务时无需进行失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。

央行方面在答记者问中指出，当联网核查系统反馈居民身份证已失效或者挂失，或者非居民身份证件信息不一致时，银行将视实际情况决定是否为客户办理相关业务。

此外，联网核查系统反馈居民身份证已挂失、已失效或者非居民身份信息不一致的，不影响客户使用该证件办理乘车、乘机、住宿等其他事务。

什么是失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查？

央行方面在答记者问中解释，失效居民身份证信息核查是指银行在为客户办理业务过程中，通过联网核查系统核查居民身份证是否挂失、失效，以验证居民身份证有效性的行为。

如银行核查的是个人已向公安机关申报丢失的居民身份证，联网核查系统将反馈“证件已挂失”；如个人因姓名变更、证件损坏、登记项错误、有效期满等原因已到公安机关换领了新证，而银行核查的证件仍为旧证的，联网核查系统将反馈“证件已失效”。

非居民身份证件信息核查则是指银行在为客户办理业务过程中，通过联网核查系统核查港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证和外国人永久居留身份证的姓名等信息，以验证非居民身份证件信息真实性的行为。

如银行核查的非居民身份证件记载的信息与公安部相关数据库信息不一致的，联网核查系统将反馈信息不一致。

责任编辑：张义凌