扬州退休官员被查:遭儿子前女友举报有数千万家产

原标题：遭儿子前女友举报有数千万家产 扬州退休官员被查

王燕茹在微博上晒出的黄家一处房产

过去的几个月里，扬州国资委原主任黄道龙及其儿子黄宇被举报拥有巨额财产一事，在网上引发广泛关注，举报人王燕茹系黄宇的前女友。扬州市纪委监委相关人士此前在接受现代快报记者采访时表示，纪委监委肯定会有腐必反，有贪必肃，对于接到的举报肯定都会认真核实，对于关注度较高的举报肯定会及时公布结果。就在3月20日，扬州市纪委监委发布消息：扬州市政府国有资产监督管理委员会原主任黄道龙涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

实名举报

扬州女子发帖称黄家父子有10套房产

黄家父子被查，源于扬州女子王燕茹的实名举报。

王燕茹生于1985年，家住扬州老城区，此前在扬州某银行就职。她在网帖中实名举报的两人分别为黄道龙和其儿子黄宇。其中黄道龙系扬州市国资委原主任，目前为扬州市收藏家协会副会长，其子黄宇则为扬州市资源交易中心政府采购科科长，王燕茹为黄宇的前女友。

今年2月23日，王燕茹在接受现代快报记者采访时称，自己与黄宇是在2010年认识的，两人随后同居并已商量婚事，但在去年7月，其得知黄宇已经与其他女子领证结婚。王燕茹认为受到欺骗，双方又因其他事产生冲突，“他动手打了我。”在这之后，王燕茹开始对黄家父子举报。

王燕茹在举报信中称，黄道龙及黄宇“拥有来历不明的房产、珠宝、书画、成套的红木家具、豪华轿车及大量的银行卡和现金，资产高达几千万”。她还称黄家父子2015年时共有10套房产，其中大部分登记在黄宇名下，包括两套别墅，分别为238平方米及180平方米，另有一套别墅已缴纳15万元定金。其他房产则分别在黄道龙及亲属名下，这些房产中有两套已经售出。

王燕茹同时晒出了房产证以及车辆信息，质疑黄道龙父子的收入不足以支撑其高消费行为。现代快报记者随后多次联系黄家父子，希望就举报内容进行核实，均未获回应。不过记者获取的一份“受案回执”显示，黄宇已于去年12月7日向警方报案称王燕茹侵犯隐私。

记者核实

黄宇去年10月已停职接受调查

今年2月24日上午，现代快报记者来到黄宇所供职的扬州市公共资源交易中心采访。该中心是隶属于市政务服务管理办公室管理的事业单位，由6个部门7个交易场所于2015年12月整合建立，黄宇由财政局转入该中心工作，随后担任政府采购科科长。官方网站显示：政府采购科负责组织本市纳入政府集中采购目录及采购限额标准的货物、工程和服务项目的政府采购，以及全市医疗机构集中采购药品、器械、耗材的组织与实施等工作。

“关于黄宇的问题，市纪委监委已经在调查处理。”该中心负责人当时向现代快报记者表示，黄宇从去年10月就已经停职接受调查，而具体调查进展并不清楚。

官方通报

黄道龙涉嫌严重违纪违法接受调查

公开资料显示：黄道龙生于1952年7月，扬州人。1993年6月起，先后任扬州市审计局副局长、局长，扬州市政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记；2010年11月任扬州市政府国有资产监督管理委员会调研员；2012年10月退休。

2月24日中午，现代快报记者又就此事赶到扬州市纪委监委采访，市纪委监委相关人士表示：“一旦查实有涉纪涉法的党员干部或者行使公权的公职人员，我们绝对不会手软。不仅仅是对某件事某个人，而是对所有涉贪涉腐行为。”他同时请广大市民及网友放心，“对于接到的举报肯定会查个水落石出，对于关注度较高的举报肯定会及时公布调查结果。”

就在3月20日，扬州市纪委监委发布消息：扬州市政府国有资产监督管理委员会原主任黄道龙涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

来源：现代快报

责任编辑：张玉