外交部:越来越多国家企业对一带一路投“信任票”

原标题：华春莹：“一带一路”为全球企业带来重大机遇

在3月21日外交部例行记者会上，有记者问及：近日，美国媒体CNBC（消费者新闻与商业频道）通过运用金融搜索引擎作出的分析显示，包括霍尼韦尔、汇丰银行、西门子、力拓、施奈德电气等多家跨国公司高管都表示，“一带一路”倡议为其提供了难得商机，在基础设施领域等带来了大量新机遇，显著提升了他们在有关地区的存在，表示要积极抓住“一带一路”倡议带来的机遇。你对此有何评论？

华春莹：我也看到了你说的有关报道。CNBC通过运用金融搜索引擎了解到美国及一些全球知名企业对“一带一路”倡议的积极态度和看法，从一个侧面印证了“一带一路”倡议给各国、全球企业带来的重大机遇以及“一带一路”受到的普遍欢迎。

5年来，随着“一带一路”合作不断推进，越来越多的国家、国际组织和企业对“一带一路”倡议投出了“信任票”和“支持票”，并从“一带一路”合作的平等、开放和普惠中获益。我们愿同各方一道，继续秉持共商共建共享原则，建设好“一带一路”，为世界各国发展和全球经济增长创造更多的机遇。我想，有长远和战略眼光的公司都会从中看到并牢牢抓住“一带一路”建设带来的机遇。

责任编辑：桂强