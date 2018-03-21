颐和园回应园内出现虫灾：实为摇蚊 不会传播疾病

原标题：颐和园回应“园内出现虫灾”：实为摇蚊 不会传播疾病

新京报快讯（记者信娜）近日，有网友反映，颐和园有很多飞虫，几近成灾。颐和园相关负责人今日回应称，飞虫实为摇蚊，不会传播疾病。每年摇蚊的出现有一定规律，公园会采用物理方法配合人工治理。

网友在微博中描述，颐和园从西门到西堤沿线，飞着许多像蚊子一样的小飞虫，一团团地扑向游客。

对此，颐和园相关负责人解释称，目前网友所指颐和园西部的飞虫实为摇蚊。摇蚊不是卫生害虫，不传播疾病，不吸血。此外，摇蚊是生物链的组成部分。摇蚊幼虫生活在水中，俗称鱼虫，是水体中鱼、虾等食物链中的一环。

该负责人介绍，颐和园摇蚊通常在早春出现，一般持续2-3周，到3月末基本结束。摇蚊出现也有固定区域，一般在颐和园西部湖边。对于为何出现在这一区域，该负责人称，公园西部紧邻京密引水渠，为保障饮用水源的安全，该区域不施用化学农药。

上述负责人还介绍，摇蚊大量出现的时段，颐和园主要采用物理方法配合人工治理。物理方法为张贴粘虫板，人工上搅动湖水，从而降低幼虫到成虫的成活率。

颐和园提醒，如果游客对此较敏感，建议近期暂时避开西部湖区游览，选择万寿山与东部地区。

责任编辑：张义凌