解读新中央党校组建：完善坚持党的全面领导制度

原标题：新中央党校组建：完善坚持党的全面领导制度的举措丨政解

新京报快讯（记者倪伟）3月21日，《深化党和国家机构改革方案》正式公布。根据《方案》，中央党校和国家行政学院将进行职责整合，组建新的中央党校（国家行政学院），实行一个机构两块牌子，作为党中央直属事业单位。

《方案》指出，党校是党教育培训党员领导干部的主渠道，此项改革是为了全面加强党对干部培训工作的集中统一领导，统筹谋划干部培训工作，统筹部署重大理论研究，统筹指导全国各级党校（行政学院）工作。

十九届三中全会曾对此类合署办公机构改革作出说明。十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》提出，根据坚持党中央集中统一领导的要求，科学设定党和国家机构，准确定位、合理分工、增强合力，防止机构重叠、职能重复、工作重合。“党的有关机构可以同职能相近、联系紧密的其他部门统筹设置，实行合并设立或合署办公，整合优化力量和资源，发挥综合效益。”

中央政治局委员，国务院副总理刘鹤近日就深化党和国家机构改革在《人民日报》发文表示，将党的有关机构同职能相近、联系紧密的其他部门实行合并设立或合署办公，是完善坚持党的全面领导的制度的举措。刘鹤指出，加强党的全面领导，是深化党和国家机构改革这场深刻变革的核心问题。

根据《方案》，新组建的中央党校主要职责是承担全国高中级领导干部和中青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承担党中央决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全国各级党校（行政学院）进行业务指导等。

中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长陈希近日就深化党和国家机构改革发文表示，只有统筹设置党政机构，准确定位、合理分工、增强合力，防止机构重叠、职能重复、工作重合，才能推动党和国家各项工作在党的统一领导下，各就其位、各司其职、各尽其责、有序协同。

责任编辑：张义凌