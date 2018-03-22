美媒：中国引领制造业自动化 对机器人需求剧增

原标题：美媒称中国引领世界制造业自动化：对机器人需求高速增长

在江苏昆山的一家汽车配件厂，工业机器人正在加工汽车配件。（香港《南华早报》网站）

参考消息网3月22日报道 自动化的理念在哪里被最为普遍地接受？美媒称，不是美国或欧洲，是中国在引领世界。中国是“制造业自动化国家”，而不再是低成本的劳动力提供者。

据美国“价值行走”新闻网站3月19日报道，制造业自动化需求不断增长，而从根本上推动这一需求增长的是中国，中国经济占全球经济的比重不到15%，但它对自动化技术的需求是这一数字的两倍多。

汇丰银行的一份报告指出，在所有的制造业自动化需求中预计有近三分之一来自中国，其年均复合增长率预计为21%，而北美的增长率预计为7%。

汇丰银行的研究人员海伦·方、迈克尔·哈格曼、理查德·施拉姆和安德森·周称中国是“自动化国家”，他们指出，中国对机器人的需求“正在高速增长”。

报道称，目前，全球每万名工人平均拥有69台机器人，到2020年预计每万人将拥有150台机器人。

报道称，随着中国劳动力人口开始老龄化并期待更高的工资水平，他们不再是该地区的低成本生产者。在政府政策的帮助下，对自动化的支持正在推动苹果这类公司在该地区建厂。苹果公司首席执行官蒂姆·库克在《财富》杂志峰会上说，他喜欢将“工匠类技能”与先进的机器人技术相结合。

报道称，在中国，与自动化有关的制造商“阵容强大”，但自动化之路并非一帆风顺。汇丰银行的报告指出：“尽管中国对工业机器人的需求仍在急剧上升，但市场的性质正在发生变化，随着新行业顺应自动化趋势，自动化之路变得越来越深入和宽阔。”

汇丰指出，中国汽车企业是工业机器人的主要买家，但自动化趋势正在蔓延至电子、半导体、智能工厂、物流、家用电器和电动汽车行业，而这些机器人目前主要来自日本。

责任编辑：张建利