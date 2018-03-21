天价人行天桥垮塌 美国网友却强行碰瓷：都怪中国

原标题：天价人行天桥垮塌 美国网友竟强行碰瓷：“都怪中国”！

美国一座号称可用百年的天桥完工没几天突然垮塌，导致多人伤亡，令美国网友震惊、愤怒，远在大洋彼岸的中国网友得知消息后也很难过，并热心地表示“中国造桥技术已经非常成熟，愿意帮忙”……

然而，让人意想不到的是，社交媒体上却有一些美国人要中国为此次事故“背锅”。

悲剧发生在当地时间3月15日，美国迈阿密一座过街天桥坍塌，造成至少六人死亡，多人受伤，有五至六辆汽车被压在桥下。

据悉，这座耗资约1420万美元（约合8988万元人民币）的天桥位于佛罗里达国际大学内，3月10日才搭建完成，用于连接大学主校区和校外区域，有大约4000名学生在此居住。天桥长约53米，重约950吨，按原本设计能承受5级飓风，并可持续使用100年以上。却不想，竣工仅仅6天就垮塌了。

事故发生后，美国舆论哗然，在社交网站上，人们纷纷质问：为什么会发生这样的惨剧？为什么还在测试阶段就通了车？

然而，却有少数美国网友不分青红皂白，将矛头指向中国。他们在网上毫无根据地质疑称：

桥梁是不是用的中国的钢材？

一出问题我就知道是中国制造的建筑材料！

这种看起来很中式风格的桥肯定会出问题！

事故发生后，美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆沃特表示，一个专家小组已前往事发地并开始着手调查。天桥承建方也在声明中说：“我们将全力配合调查，查明事发原因。”

截至目前，事故原因尚在调查中，不过美国主流媒体针对事故原因的各种分析和猜测中都未提及中国。而且，桥梁的设计风格也完全和中式不沾边。

美国《纽约时报》指出，事故桥梁是一座斜拉桥，主要由索塔、主梁、斜拉索组成。天桥最终应该是由承压的塔、受拉的索和承弯的梁体组合起来的一种结构体系，这本应是一种安全的结构。斜拉桥在世界各地都非常普遍，如日本的多多罗大桥、法国的诺曼底大桥、俄罗斯的俄罗斯岛大桥等……

《纽约时报》刊出的分析示意图。

美国网络杂志Slate在一篇专业分析文章中称，事故原因很可能出在施工流程上。美联社也报道称，事发时，支撑天桥的主塔尚未安装，不清楚施工人员是否设立了临时支撑物。

根据美国有线电视新闻网披露的信息，为了更具成本效益，承建方MCM公司选择了“节省时间”的新技术来建桥，但所谓的“创新安装”方法则构成危险。这是美国目前正在全面推广的一项名为“加速桥梁施工技术”（ABC）的技术，最快可在48小时到72小时之内便完成一座桥的建设。

美国有线电视新闻网报道截图。

据称，这是美国历史上使用这一方法建造的最大的行人天桥。但在加利福尼亚大学伯克利分校工程和建筑管理学教授罗伯特·贝看来，天桥建造者所谓的“创新安装”方法会构成潜在危险。

此外，还有媒体曝出，早在桥梁垮塌的两天前，负责该桥的首席工程师就发现桥梁有裂缝的问题，然而，他只是通过语音邮件将问题报告给佛罗里达州交通部门的一名员工。但是，那名员工当时不在办公室，在桥坍塌后才收到该信息。

这些由美国主流媒体曝光的事故原因中，无一指向中国。当然，对于部分美国人给中国“泼脏水”的行为，也遭到了更多美国网友的驳斥。

有人认为：如果让高效高质的中国基建队来负责这座桥梁的建造，或许悲剧就不会发生了。

还有网友将此事与之前特朗普宣布对所有进口的钢铁和铝产品全面征税政策联系了起来。在这位网友看来，一出事网上舆论就把脏水往“中国钢材”身上泼，这背后似乎有不少“猫腻”。

责任编辑：桂强