辽宁舰特殊时刻驶入台湾海峡 释放什么重大信号？

原标题：重大信号？！特殊时刻，辽宁舰驶入台湾海峡——

参考消息网3月21日报道（文/芮思客）昨天（20日），台湾防务部门证实，辽宁舰进入台湾海峡。

同样是昨天，“我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！”这句铿锵有力的话语，在北京人民大会堂激起热烈的掌声。

特殊时刻，敲山震虎，在外界看来，这无论如何都不是一次普普通通的例行巡航。

辽宁舰（资料图）

话音刚落，辽宁舰来了！

辽宁舰进入台湾海峡的消息由台湾方面率先披露。

今天（21日）上午，台湾防务部门负责人严德发证实：大陆航母辽宁舰于20日进入台湾海峡。

消息一出，立刻引发岛内舆论哗然。

据台湾联合新闻网报道，当天在台湾地区立法机构，被问及“中国大陆航空母舰辽宁号昨天进入台湾海峡，是否属实”时，严德发低调证实：确有此事。

台当局防务部门负责人严德发

而事实上，从辽宁舰开始南下的那一刻起，台湾媒体就在用放大镜细细观察，每个细节都没有放过。

据台湾《苹果日报》报道，辽宁舰18日至19日在东海有军事活动，20日开始南下进行远海长训，继而经台湾海峡赴南海。

报道同时强调，这并非辽宁舰2018年以来首次赴台湾海峡——今年1月，辽宁舰亦曾南下跨区航行，期间穿越台湾海峡。

今年1月台媒报道截图

台媒报道说，对于辽宁舰的再次造访，严德发辩称台军有全程监控、掌握。

但在不少岛内媒体看来，尽管台当局目前强作镇定，但辽宁舰行动背后传递出的却是“绝非巧合”的复杂和紧张。

台湾华视新闻网注意到，大陆两会刚结束，辽宁舰就立刻行动，可谓“时机敏感”。

台湾华视新闻网报道截图

台湾关键评论网则通过报道直接提出疑问：“带着补给的中国大陆航空母舰‘辽宁号’，为什么选在今天通过台湾海峡？”“选在“台湾旅行法”通过后派舰‘过境’台湾，中国大陆想传递什么讯息？”

报道分析指出，就在辽宁舰进入台海的同时，大陆针对美国签署的“台湾旅行法”对“台独”提出警告。

《香港经济日报》也认为，辽宁舰巡台海，可能是对美国签署“台湾旅行法”的回应，“有强烈警告美台意味”。

《香港经济日报》报道截图

台当局紧张兮兮，台网友却高呼“欢迎！”

面对辽宁舰的“又一次到访”，与台湾当局的紧张相比，台湾网友的心态则要“乐观”甚至是“愉快”很多，不少网友在社交媒体上直接表达对辽宁舰的“欢迎”。

而在另一部分台网友看来，欢迎辽宁舰的理由有很多，但其中很重要的一点就是，比起台当局面对台湾渔船被日本欺负时的应对不力，航母能给予台湾渔船更有力的保护：

在为辽宁舰“打call”的同时，台湾网友们也没忘记拿台防务部门“开涮”：

而台湾网友能够安心的关键，有人一语道破：

事实上，就在台湾网友“热烈欢迎”辽宁舰前后，台湾媒体还报道了这样两条新闻：

19日（即美国总统特朗普签署“台湾旅行法”3天后），美国国务院在邮件回复台媒采访时再次重申，美国仍信守基于中美三个公报的“一中政策”。

20日（即辽宁舰赴台海当天），美国国务院亚太副助理国务卿黄之瀚低调抵台，成为特朗普签署“台湾旅行法”后，第一位来台的美国官员。

“我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。”

今天下午的外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹如是回应黄之瀚访台事宜，她表示，中方坚决反对所谓“与台湾交往法”，已就有关情况向美方提出严正交涉。

“台湾是中国不可分割的一部分，中国海军巡查领土安全是非常正常的。”北京联合大学台湾研究院教授朱松岭在接受小锐采访时坦然表示。

在他看来，辽宁舰到台湾海峡绕岛，或采取其他方式，遏制一切分裂势力，本来就是捍卫领土安全的一种行为。且近年来辽宁舰进入台湾海峡已是常态，更说明两岸的实力的悬殊。

朱松岭表示，这是对“台独”分子分裂国家的行为以及外来势力的干涉行为的“敲打”。

关于外界解读辽宁舰进入台湾海峡的时机，朱松岭表示，“‘我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！’这句话针对的是包括‘台独’分子在内的所有分裂势力。”朱松岭说，“中国言必信，行必果。（辽宁舰入台海）既表现出对领土主权的捍卫，更是一种对习主席讲话的落实。”

（编辑/ 丁扬）

责任编辑：桂强