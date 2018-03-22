“台旅法”生效辽宁舰过台海 台媒:大陆出手反制

原标题：“台旅法”生效之际辽宁舰驶过台海 台媒惊呼大陆出手反制

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩 环球时报记者 郭媛丹 范凌志]“大陆航母又来了！”在台海局势因一部“台湾旅行法”而格外敏感之际，台湾媒体21日惊呼大陆出手反制了。台“国防部长”严德发21日证实，大陆海军辽宁舰20日进入台湾海峡。台“总统府”则声称，台军“各种应对措施确实到位”，民众可以放心。

21日，蔡英文与访台的美国官员黄之瀚同台演讲。黄大谈美国对台湾的支持不变。台湾有人为之得意忘形，也有人为之担忧不已。有分析说，“台湾旅行法”对台湾的影响有好有坏，但可以断定的是，台湾利益绝对不会是美国的最高利益，台湾需要认真思考自己的处境。

据台湾“中央社”报道，台湾“国防部长”严德发21日证实，大陆海军辽宁舰再度进行南下跨区航训，不过对于目前编队的行踪，则不愿意明确说明，仅声称“全程都有掌握，目前没有评论”。民进党“立委”随即询问他是否会像前“防长”冯世宽一样，一旦解放军军机、军舰出现在台湾附近，就亲自进入“衡山指挥所”坐镇，严德发回答说，“该进去时就会进去”。

21日中午，台“国防部”又发布新闻稿称，辽宁舰20日晚间8时进入台东北防空识别区，沿“海峡中线”以西航行，21日中午脱离台西南防空识别区，继续向西南航行，判断为执行跨区训练。另一艘中国专为搭配航空母舰而建造的补给舰“呼伦湖”号，日前已经由台湾海峡南下。

稍后，台“总统府”也表示对辽宁舰过台湾海峡正“严密监控中”。据台军方的《青年日报》报道，“总统府”发言人林鹤明说，有关解放军的动态，“国防部”都有严密监控，相关情势“国安单位”也都有实时而全面的掌握，缜密分析。各项包括预警等在内，“国防安全”上应部署、整备的各项应处措施，也都确实到位，可以保障安全无虞，请民众放心。

台湾为什么对辽宁舰的行踪这么敏感？大部分分析认为，与当前台海局势有关。“政治恫吓！特朗普刚签‘台旅法’，美官员今天与小英同台，辽宁舰这时通过台湾海峡”，台湾信传媒21日称，特朗普签署“台旅法”，等同解除美国官员来台禁令，美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿黄之瀚19日晚抵台，21日晚与蔡英文在美国商会谢年饭同台。就在蔡英文与黄之瀚会面的这一天，解放军航空母舰辽宁舰不请自来。台湾智库执行委员赖怡忠声称：“辽宁舰通过台湾海峡，是中国大陆向美台双方的一种表态，很明显的，也是一种政治恫吓。”赖怡忠还称，大陆对于美国通过“台旅法”早就不高兴，说是“向台独分裂势力发出了严重错误信号”，可预期大陆要表达不快，还会有下一步动作。

责任编辑：张岩