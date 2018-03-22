12名中国船员在大马附近海域失踪 交通部派救援组

原标题：挖泥船在马来西亚附近海域倾覆12名中国船员失踪 交通运输部派救援小组赴当地救援

新京报快讯（记者郭超）3月21日下午，中国海上搜救中心获知信息，一艘挖泥船在马来西亚附近海域倾覆，其中16名中国船员中3人获救，1人死亡，12人下落不明。经报外交部同意，交通运输部于21日连夜派出7人应急小分队今日（3月22日）上午抵达马来西亚。

记者从交通运输部获悉，遇险船船名“JBB RONG CHANG 8”，船长86米，型宽16米，多米尼加籍，船上有18名船员，其中16名中国人，1名马来西亚人和1名印度尼西亚人。倾覆位置位于马来西亚南部柔佛洲附近海域（马六甲海峡南部）。据马来西亚海上搜救部门反馈，船舶倾覆时间不明，21日8时30分收到求救信号。目前，马方搜救部门已协调7艘船舶在现场开展搜救行动。

接到险情信息后，交通运输部高度重视，要求相关部门加强与马来西亚搜救部门联系，进一步了解相关信息，督促马方加大工作力度，全力搜救遇险人员，救治伤员；加强与外交部及驻马使馆联系，做好协调配合工作。

应马来西亚柔佛海事局及船方书面请求，经报外交部同意，交通运输部广州打捞局组织应急小分队（5名潜水员、1名工程师、1名商务代表）连夜出发，已于今日8时飞抵马来西亚，正在赶赴现场。

责任编辑：张玉