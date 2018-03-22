特朗普在这方面要动手了 中国严阵以待

原标题：特朗普要动手了，中国严阵以待！

暴风雨马上就要来了。

（一）

该来的，终于来了。这是中国今年面临的最严峻的挑战。

特朗普真开始对中国动手了。

综合媒体的报道：

1、今年3月初，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽，向白宫提交了一份旨在针对中国的关税建议，要求对从中国进口的300亿美元商品加征关税。

2、但特朗普却还嫌不够，大笔一挥要求在此计划上提高一倍。也就是说规模可能达到600亿美元。

3、美国制裁领域，涵盖电子、电信设备、家具、玩具等100多种中国产品，其中科技和电信行业将是重点关注的对象。特朗普将很快公布相关的征税计划。

4、这其实早就有先兆，今年1月17日，在白宫接受路透社专访时，特朗普扬言，他正在知识产权保护方面，考虑对中国进行一项巨额“罚款”，“我们在说的是你连想都没想过的数字。”

600亿美元，应该还不是特朗普说吹嘘的数字。

3月7日，他就在推特上放话：中国已被要求制定一个计划，在这一年减少10亿美元的大规模贸易逆差……

白宫后来赶紧澄清。特朗普说错话了，是1000亿美元，不是10亿美元。

原来少写了两个零，这种军国大事都能少写几个零，也一不小心暴露了特朗普的数学水平。

1000亿美元是什么概念？要知道，这比中国和俄罗斯全年贸易总额还要多。

（二）

春天来了，特朗普发飙了。

一张美国漫画上，特朗普打开报纸，报纸头版上写着：今年春天来得比较早……

特朗普喃喃自语：我怎么能浪费春天呢？

特朗普磨刀霍霍，而且是箭在弦上。

因为对他来说，没有什么不能做的。“与台湾交往法案”，虽然中国强烈警告，很多专家也认为，特朗普应该不会挑战中国的红线，但特朗普大笔一挥，就是签了。

台海很快将风高浪急。

现在，他又在中美贸易问题上发难了。

作为一个商人总统，特朗普最大的特点，就是绝对不让自己吃亏。哪怕对方是亲密盟国，只能是美国薅其他国家羊毛，其他国家想占美国便宜、搭美国便车，门都没有。

在进口钢铁和铝产品上，特朗普不惜对德国、日本、韩国挥舞大棒。对中国，更不会手软。

代表美国多个经济领域的45个行业协会，赶紧向特朗普递交了请愿书，要求暂停向中国商品征税计划。

这45个行业协会包括科技、零售、农业和消费品行业，参与请愿的企业包括苹果、谷歌、微软、耐克和沃尔玛等大型跨国公司。请愿信认为，对中国商品加征关税，就是对美国消费者进行毁灭性征税，最终受损的是美国消费者。

在芝加哥布斯商学院举办的“全球市场倡议”IGM论坛上，43名顶尖经济学家也警告，征税无助于改善美国人生计，反而可能损害大部分美国人的利益。

也就是说，特朗普最好的结果，也是杀敌一千、自损八百。

但特朗普就是特朗普，不按常理出牌就是他的特点。更何况，对这位商人总统来说，敢于对中国征税，第一肯定想多薅些羊毛，第二更展现自己的强势。

别人的警告，不过是杂音罢了。

（三）

特朗普真要动手了，中国怎么办？

中国外交部21日也发出了最严厉的警告。外交部发言人华春莹在记者会上这样说：

中方从来不刻意追求顺差。造成目前中美贸易不平衡的因素是多方面的，解决的正确思路，应该是扩大对彼此市场的开放，做大合作的蛋糕，绝不是打贸易战或强买强卖。

中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非要逼迫我们打，那么我们一不会怕，二不会躲。如果美方最终采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施来维护好自身的正当权益。

传递的意思也是非常明确的：

第一，中国不追求顺差，中美贸易不平衡原因复杂，特朗普你要搞清楚。

第二，中国不想打贸易战，但真要打，我们不怕也不会躲，只能奉陪了。

第三，美国采取损害中国利益的行动，那中国只能来而不往非礼也了。

最后一句，说得非常清楚了：中国已做好准备，既然要打，那等着中国的报复吧。

换言之，一场激烈的贸易战，已经是箭在弦上。

目前，中国从进口美国最大的两种商品，是大豆和飞机

一旦美国真对中国制造开刀，美国波音飞机和中西部的大豆，将很快遭到中国的报复。

美国贸易代表莱特希泽也承认，美国农产品，尤其是大豆，很可能遭到中国的报复。但他宣称，一旦中国反制，美国将采取“反制措施”，而且“没有人能从贸易战中胜出”。

那意味着，这场贸易战一旦全面开打，毫无疑问将极其惨烈，如果得不到有效管控，甚至出现城门失火殃及池鱼的情况，肯定也不是中国消费者对付乐天那么简单。

而且，中国出口产品中的43%价值，来自其他国家的进口。其他国家也必然受到冲击，甚至，苹果、沃尔玛等美国所有巨头都将卷入其中。美国封杀中国商品，中国报复美国企业，双方剑拔弩张，并扩散到贸易以外的领域。

2018年，特朗普的不确定性，成了中美关系的最大考验。

当然，中国最有利的状况，那就是现在的中国，已经不是10年前的中国。即便没有美国市场，中国经济会受到巨大冲击，但中国也不是不能渡过，美国也未必好过。

更何况，在当前全球贸易格局中，加拿大、德国、日本、韩国等是美国盟友不假，但在贸易领域，这些国家现在却与中国同气连枝，对美国的自私都是满腔愤怒。

有时候，不是特朗普联合西方孤立了中国，反而是将西方国家推给了中国。

2018年，一场精彩的合纵连横大戏即将上演，这考验的是中国外交的功力。能够让特朗普尝到苦头、知难而退。

但在这个结果出来之前，应该是一场惨烈的贸易混战。

暴风雨马上就要来了！

来源：牛弹琴

责任编辑：张岩