应急管理部领导班子名单和简历公布

原标题：应急管理部领导班子名单和简历 黄明任党组书记 王玉普任部长

经济日报-中国经济网北京3月23日讯 3月22日晚，原国家安全生产监督管理总局官网已更新为应急管理部官网。22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普出席会议并讲话。应急管理部党组副书记付建华，党组成员孙华山、郑国光、黄玉治、叶建春、尚勇、艾俊涛、王浩水出席会议。

黄明简历

黄明，男，汉族，1957年10月生，江苏兴化人，1976年12月加入中国共产党，1975年8月参加工作，中共江苏省委党校科学社会主义专业毕业，在职研究生学历。

历任江苏省公安厅政治部宣传处处长兼杂志主编、政治部副主任、厅长助理等职；2006年11月任省长助理、省政府党组成员，省公安厅厅长、党委书记；

2008年11月调任公安部，任部长助理。

2009年8月，公安部副部长、党委委员。

2016年5月，公安部党委副书记、副部长（正部长级），副总警监警衔。

2018年3月，应急管理部党组书记。

中央政法委委员。

中共十九届中央委员。

王玉普简历

王玉普，男，汉族，1956年10月生，辽宁新民人，1982年1月参加工作，1985年3月加入中国共产党，中国石油大学（北京）石油天然气工程学院油气田开发工程专业在职研究生毕业，工学博士。

1978年3月至1982年1月在大庆石油学院矿机专业学习；

1982年1月至1994年5月大庆石油管理局采油七厂工程大队技术员、副大队长、大队长；

1994年5月至1997年1月大庆石油管理局采油七厂副厂长、四厂副厂长（其间：1994年9月至1996年12月中国石油大学（北京）石油工程系油气田开发工程专业在职研究生学习，获工学硕士学位）；

1997年1月至1997年11月大庆石油管理局第一油气开发事业部副主任兼总工程师；

1997年11月至1998年11月，大庆石油管理局油田开发处处长；

1998年11月至1999年9月，大庆石油管理局副总工程师；

1999年9月至2000年10月，大庆油田有限责任公司董事、副总工程师；

2000年10月至2003年12月，大庆油田有限责任公司董事、常务副总经理、党委委员（其间：2000年9月至2003年7月中国石油大学（北京）石油天然气工程学院油气田开发工程专业在职研究生学习，获工学博士学位）；

2003年12月至2008年3月，大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委副书记（其间：2007年3月至2008年1月在中央党校一年制中青年干部培训班学习；2007年12月当选为中国工程院院士）；

2008年3月至2009年8月，大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局）董事长兼总经理（局长）、党委副书记；

2009年8月至2010年7月，黑龙江省副省长；

2010年7月至2013年2月，全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记，中央精神文明建设指导委员会委员（2010年12月），中央社会管理综合治理委员会委员（2011年3月），国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成员（2011年7月）；

2013年2月至2014年6月，中国工程院副院长候选人、党组副书记（正部长级），中央精神文明建设指导委员会委员（2013年10月免），中央社会管理综合治理委员会委员，国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成员（2013年6月免）；

2014年6月至2015年4月，中国工程院副院长、党组副书记（正部长级）；

2015年4月至2017年9月，中国石油化工集团公司董事长、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长（2015年5月）；

2017年9月起，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记；

2018年3月，应急管理部部长、党组副书记。

第十七届中央候补委员，十八届中央委员，十九届中央委员。

付建华简历

付建华，男，汉族，辽宁昌图人，1958年7月生，1995年12月加入中国共产党，1976年8月参加工作，中国矿业学院北京研究生部采矿工程系通风安全专业毕业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

1976年8月至1978年8月，辽宁大洼县新兴农场育新村大队知青；

1978年8月至1982年8月，阜新矿业学院采矿系学生；

1982年8月至1985年8月，中国矿业大学北京研究生部采矿工程系通风安全专业硕士研究生；

1985年8月至1992年8月，煤炭部、中国统配煤矿总公司安全司通风处干部；

1992年8月至1993年9月，任中国统配煤矿总公司安全司通风处副处长（其间：1992年5月至9月， 在比利时IREA研究所进修煤矿通风与安全）；

1993年9月至1996年5月，任煤炭部安全司通风处副处长；

1996年5月至1998年8月，任煤炭部安全司通风处处长；

1998年8月至1999年12月，任国家经贸委安全生产局调研员；

1999年12月至2001年3月，任国家煤矿安全监察局（国家煤炭工业局）安全监察司筹备组副组长；

2001年3月至2001年11月， 任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）煤矿安全监察一司副司长；

2001年11月至2005年2月，任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）煤矿安全监察一司司长、煤矿监察一司司长（其间：2004年9月至2005年1月，在中央党校进修二班B班第42期学习）；

2005年2月至2011年5月，任国家煤矿安全监察局副局长（其间：2010年3月至7月，在中央党校第28期中青年干部培训一班学习）；

2011年4月起任国家安全生产监督管理总局党组成员；

2011年5月起任国家安全生产监督管理总局副局长；

2012年2月起兼任国家煤矿安全监察局局长；

2014年9月任山西省委常委、提名副省长人选；

2014年10月任山西省委常委、副省长。

2016年9月起任国家安全生产监督管理总局党组副书记；

2016年11月起任国家安全生产监督管理总局党组副书记、副局长；

2018年3月，应急管理部党组副书记。

中共第十八届中央纪律检查委员会委员。

孙华山简历

孙华山，男，汉族，浙江富阳人，1960年11月出生，1983年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。中南工业大学工商管理学院管理工程专业毕业，工学硕士，教授级高级工程师。

1979年9月至1983年7月在东北工学院金属压力加工专业学习；

1983年7月至1985年8月任中国有色金属工业总公司干部；

1985年8月至1986年8月赴湖南省参加国家机关讲师团；

1986年8月至1992年7月任中国有色金属工业总公司生产部干部、副主任科员，铝镁局副主任科员、主任科员、副处长；

1992年7月至1993年7月任华北铝加工厂副厂长；

1993年7月至1995年2月任中国有色金属工业总公司投资经营部综合处处长（其间，1993年9月至1995年7月在中南工业大学工商管理学院硕士研究生课程进修班学习）；

1995年7月至1996年10月任中国有色金属工业总公司投资部副主任（其间，1995年9月至1996年1月在中央党校进修班学习）；

1996年10月至1999年8月任西南铝加工厂厂长、党委委员；

1999年8月至2000年11月任中国铝业集团公司副总经理、党组成员；

2000年11月至2003年1月任国家安全生产监察专员；

2003年1月至2003年7月任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）安全监督管理一司司长；

2003年7月至2005年2月任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）党组成员、副局长；

2005年2月至2014年11月任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长；

2014年11月至2018年3月任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长，国家安全生产应急救援指挥中心主任、党委书记；

2018年3月，应急管理部党组成员。

郑国光简历

郑国光，1959年出生，江苏涟水人，中共党员，理学博士、研究员、博士生导师；1982年2月，获南京气象学院大气探测专业学士学位；1984年7月，获南京气象学院大气物理专业硕士学位；1994年7月，获加拿大多伦多大学物理系理学博士学位。

1977.08—1978.02 在江苏省涟水县石湖果园插队劳动

1978.02—1982.01 在南京气象学院大气物理系大气探测专业学习

1982.02—1984.07 在南京气象学院大气物理系大气物理专业学习

1984.09—1986.04 任新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室研究室副主任

1986.05—1989.09 任新疆维吾尔自治区气象科学研究所副所长

1989.10—1990.02 任新疆维吾尔自治区气象业务中心副主任

1990.02—1990.08 加拿大多伦多大学物理系做访问学者研究

1990.09—1994.07 加拿大多伦多大学物理系博士学习

1994.08—1995.11 在加拿大多伦多大学从事博士后研究

1995.12—1998.11 先后任中国气象局总体规划研究设计室主任助理、副主任（其间：1996年12月获研究员任职资格；1997.09—1998.07 挂职任福建省气象局副局长、党组成员）

1998.12—1999.07 任中国气象局监测网络司司长

1999.08—2007.03 任中国气象局党组成员、副局长

2007.03—2016.12 任中国气象局党组书记、局长

2016.12—2018.03 任中国地震局党组书记、局长

2018年3月，应急管理部党组成员。

中国共产党第十八届、十九届中央纪律检查委员会委员。

黄玉治简历

黄玉治，男，汉族，辽宁新金人，1960年5月出生，1982年7月加入中国共产党，1983年8月参加工作。阜新矿业学院采矿工程专业毕业，在职研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。

1983年8月至1985年7月任煤炭部供应局设备处助理工程师（其间：1983年9月至1984年1月在大屯煤电公司姚桥矿实习；

1985年5月至1985年7月在美国匹兹堡参加设备中检和培训学习；

1984年7月至1985年1月抽调到北京市东城区人民法院任书记员）；

1985年7月至1986年7月参加赴七台河讲师团；

1986年7月至1988年3月任煤炭部办公厅秘书处副科级干部；

1988年3月至1993年9月任中国统配煤矿总公司办公厅秘书处副科级干部、主任科员、办公室副主任；

1993年9月至1998年2月任煤炭部办公厅秘书处副处长、处长，1996年10月任部党组秘书；

1998年2月至1998年7月任煤炭科技信息研究所党委副书记；

1998年7月至2001年12月任国家煤炭工业局、国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）人事培训司副司长（国家部委副司局级）；

2001年12月至2005年4月任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）人事培训司司长；

2005年4月至2010年9月任国家安全生产监督管理总局人事培训司司长，人事司（国家安全生产监察专员办公室）司长（主任）；

2010年9月至2014年11月任国家煤矿安全监察局副局长（其间：2011年3月起任国家安全生产监督管理总局直属机关党委第一副书记；2013年9月至2014年1月在中央党校中青年干部培训一班学习）；

2014年11月起，任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长，国家煤矿安全监察局局长。

2018年3月，应急管理部党组成员。

叶建春简历

叶建春，男，汉族，1965年7月出生，福建周宁人，1985年12月加入中国共产党，1984年8月参加工作，华东水利学院水利水电建筑工程专业本科毕业，河海大学水文学及水资源专业工学博士，教授级高级工程师。

1984年8月起在上海勘测设计研究院规划处工作，

1991年4月起，先后任上海勘测设计研究院副处长、处长、院长助理，

1999年9月任上海勘测设计研究院副院长，

2003年12月任上海勘测设计研究院院长、党委副书记，

2005年6月任水利部太湖流域管理局局长、党组书记，

2016年6月任水利部财务司司长，

2017年2月任水利部副部长、党组成员。

2018年3月，应急管理部党组成员。

尚勇简历

尚勇，男，汉族，1957年1月生，山东梁山人，1981年1月入党，1973年3月参加工作，研究生，工学博士，副教授。

历任中国矿业大学北京研究生部副主任，国家科委办公厅调研室副主任，国家科委办公厅副主任、政策法规与体制改革司司长，科技部政策法规与体制改革司司长，

2001年4月起先后任科技日报社社长（副部长级），科技部党组成员、副部长，

2008年8月任江西省委常委、省纪委书记，

2011年12月任江西省委副书记、省纪委书记，

2012年9月任江西省委副书记。

2014年6月任中国科协党组书记。

2014年9月任中国科协党组书记、书记处第一书记。

2015年1月任中国科协党组书记、书记处第一书记、常务副主席。

2017年9月任国家食品药品监督管理总局副局长（正部长级）。

2018年3月，应急管理部党组成员。

十七届中央纪委委员，十八届中央候补委员。

艾俊涛简历

艾俊涛，男，汉族，四川达州人，1965年10月出生，1991年6月加入中国共产党，1984年8月参加工作。西藏自治区财经学校财政专业毕业，在职研究生学历。

1981年9月至1984年7月，西藏自治区财经学校财政专业学习；

1984年7月至1991年12月，西藏自治区财政厅企业财务处干部（其间：1989年9月至1991年7月在江西财经管理干部学院财会系财务会计专业学习）；

1991年12月至1995年6月，西藏自治区财政厅企业财务处副主任科员、主任科员；

1995年6月至2000年2月，任西藏自治区财政厅企业财务处副处长；

2000年2月至2001年2月，任西藏自治区财政厅企业财务管理处处长；

2001年2月至2004年7月，任西藏自治区财政厅预算处处长（其间：1999年8月至2001年12月在中央学校函授学院本科班经济管理专业学习；1999年9月至2002年7月四川省工商管理学院工商管理专业在职研究生学；2003年3月至2004年1月中央党校培训部西藏班学习）；

2004年7月至2009年1月，任西藏自治区财政厅副厅长、党组成员；

2009年1月至2009年11月，任西藏自治区财政厅副厅长、党组副书记；

2009年11月至2015年1月，任西藏自治区财政厅厅长、党组副书记；

2015年1月至2016年8月，任西藏自治区政府党组成员、秘书长，办公厅党组书记；

2016年8月至2016年11月，任国家农业综合开发办公室副主任兼国家农业综合开发评审中心主任（正司长级）；

2016年11月至2017年9月，任财政部条法司司长（其间：2017年3月至2017年7月在中央党校第42期中青年干部培训一班学习）；

2017年9月起，任中央纪委驻国家安全生产监督管理总局纪检组组长，国家安全生产监督管理总局党组成员。

2018年3月，应急管理部党组成员。

王浩水简历

王浩水，男，汉族，山东临朐人，1959年8月出生，1989年12月加入中国共产党，1982年7月参加工作。山东省化学石油工业学校无机化工专业毕业，工学硕士，高级工程师。

1982年7月至1985年3月任齐鲁石化公司乙烯指挥部生产准备处氯碱组、芳烃组见习技术员；

1985年3月至1992年6月任齐鲁石化公司烯烃厂技术员、工段长、车间副主任、主任（其间：1984年9月至1987年9月在山东广播电视大学齐鲁石化分校有机化工工艺专业学习）；

1992年6月至1998年5月任齐鲁石化公司塑料厂车间副主任、主任（其间：1994年9月至1997年7月在青岛化工学院业余本科班有机化工工艺专业学习）；

1998年8月至1999年1月任齐鲁石化公司塑料厂副总工程师、高压聚乙烯车间主任；

1999年1月至2000年9月任齐鲁石化股份有限公司塑料厂副厂长；

2000年9月2002年8月任齐鲁石化股份有限公司塑料厂厂长（其间：1999年9月至2002年6月在山东教育学院英语专业学习）；

2002年8月至2006年5月任中国石化股份有限公司齐鲁分公司副经理，齐鲁股份有限公司董事、经理，齐鲁石油化工公司党委常委（其间：2000年9月至2004年6月在北京化工大学化学工程硕士班学习）；

2006年5至2009年3月任国家安全生产监督管理总局危险化学品安全监督管理司司长；

2009年3月至2013年12月任国家安全生产监督管理总局安全监督管理三司司长；

2013年12月至2014年11月任国家安全生产监督管理总局总工程师，安全监督管理三司司长；

2014年11月起，任国家安全生产监督管理总局党组成员、总工程师，安全监督管理三司司长（至2015年3月）；

2018年3月，应急管理部党组成员。

责任编辑：张岩