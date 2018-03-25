原标题：吴敦义批蔡当局：用爱发电的结果就是用肺肝肾发电

吴敦义（资料图）

[环球网综合报道]蔡英文上台后，推行所谓的“非核家园”政策，却引发缺电、空气污染等问题。据台“自由电子报”25日报道，国民党主席吴敦义4日出席活动时批评，蔡当局称要2025年要达成“非核家园”目标，但就算她能连任，也只能做到2024年，到时无法达到目标，她就可以推托给继任者了。

吴敦义表示，蔡英文当局能源政策失衡，使台湾民众被PM2.5伤害，蔡英文还没上任之前参加反核游行，讲很重的标语“用爱发电”，“如果没有好的能源政策，能用爱发电吗？”“用爱发电的结果，就是我们现在各地用肺发电、用肝发电、用肾发电！”

吴敦义不满地说，最近深澳火力电厂环差案通过，赖清德说用的是干净的煤，但只要还是煤，就是伤害、污染、空污，“绝对拒绝这种名词上的诈欺，反空污、反核食，反对伤害民众生命健康，要求这些都要改正。”

责任编辑：张建利