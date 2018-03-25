原标题：吴敦义批蔡当局：用爱发电的结果就是用肺肝肾发电
吴敦义（资料图）
[环球网综合报道]蔡英文上台后，推行所谓的“非核家园”政策，却引发缺电、空气污染等问题。据台“自由电子报”25日报道，国民党主席吴敦义4日出席活动时批评，蔡当局称要2025年要达成“非核家园”目标，但就算她能连任，也只能做到2024年，到时无法达到目标，她就可以推托给继任者了。
吴敦义表示，蔡英文当局能源政策失衡，使台湾民众被PM2.5伤害，蔡英文还没上任之前参加反核游行，讲很重的标语“用爱发电”，“如果没有好的能源政策，能用爱发电吗？”“用爱发电的结果，就是我们现在各地用肺发电、用肝发电、用肾发电！”
吴敦义不满地说，最近深澳火力电厂环差案通过，赖清德说用的是干净的煤，但只要还是煤，就是伤害、污染、空污，“绝对拒绝这种名词上的诈欺，反空污、反核食，反对伤害民众生命健康，要求这些都要改正。”
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 退役将军们都去哪？11人在专委会任职
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 任正非辞任华为副董事长：其女接任
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有