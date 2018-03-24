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七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国

七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国
2018年03月24日 21:42 央视财经频道
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　　原标题：央视记者调查：证据来了！美国，得了便宜还反咬中国！

　　特朗普政府宣布对华高达600亿美元关税壁垒，美国为何一意孤行？央视北美记者、CGTN主播王冠最近在系列报道中跟美国“算了笔账”，摆事实、讲道理，逐一分析了美国对华贸易战背后的几大理由是否站得住脚。

　　在《央视财经评论》的演播室的连线中，央视驻美国记者王冠表示，应该说每个国家，国与国之间的贸易摩擦，贸易冲突都是非常正常的，但是在这一次看来，美国特朗普政府对中国征收600亿美元高关税显然是看错了病，开错了药。

　　长久以来，美国国内最重要几个关切大约有三个：

　　第一、他们觉得对华的贸易赤字，贸易逆差太大。

　　第二、他们觉得中国人抢走了美国的饭碗。

　　第三、美国制造业因为中国，所以衰退。

　　那么这些问题真的存在吗？记者王冠，为您一一分析↓↓↓

　　七笔账反问美对华贸易战：美国捡了便宜还反咬

　　第一笔账：去掉44%中间产品 美对华贸易逆差减半

　　因为这些原因就对中国征收高关税，那显然是开错了药方，因为我们看到美国所谓的对华贸易逆差当中有很多的水分，因为在中国组装和加工的这些商品，之后再卖回美国，把所有的价值都算在了中国的头上。但是中国企业和中国的工人并没有获利。

　　中国买这些组建，零部件从韩国买，从德国买进来，在中国大陆组装之后，运往美国，那在贸易统计方法上就算到中国的贸易顺差，但是这些产品在中国对美贸易当中，占到了44%，如果把这些产品去除的话，中美贸易逆差根据牛津大学的数据，美中贸易逆差将减少一半。

　　第二笔账：美国对华保持巨大的服务业顺差

　　美国媒体从来不说的一点，就是他们对中国保持巨大的服务业的顺差，服务业其实很好理解，比如说每年大概都有上千万，上百万的游客来美国访问，来美国旅游。他们的人均消费达到了一万美金，那么来美国留学的学生有30万中国留学生在美国，他们的学费每年要交4—5万美金，这都是美国服务业的顺差。

　　第三笔账：88%美国就业被机械化而非中国取代

　　另外一点就是抢走美国人的饭碗，其实美联社的一个数据是88%的美国就业都是因为机械化而造成的损失，并不是中国人抢走了美国的饭碗，当时2009年经济危机的时候，外部需求疲软，其实在广东，浙江等领域，大量的纺织业工人失业，但是我们当时并没有抱怨美国，也没有抱怨西方。

　　第四笔账：美国是全球产业链布局的巨大受益者

　　有一组数据显示，美国高端制造业仍然在增长，他们增长最快的四大行业，比如计算机和电子，交通机械，还有电子制造这些行业正式从中国进口增速最大的行业。

　　他们把低端的加工和组装零部件从中国采购之后，把高端的，高附加值的科研，研发，还有营销留在了美国的本土，所以其实美国制造业已经来到了历史上的高点，但是这些问题在美国媒体当中，在美国的官方描述和叙事当中几乎是只字为提。

　　第五笔账，美国百姓买中国货每家每年省850美元

　　报道引用牛津经济研究中心数据指出，买中国货帮美国家庭每年节省850美元。

　　第六笔账：冷战思维+高科技管制加大逆差

　　报道中，央视记者王冠引用美国卡内基国际和平基金会2017年4月的报告，称如果美国将对华出口管制程度降至对法国的水平，贸易逆差最多可缩减34%；如果降至美国同巴西的水平，则可以缩减24%。

　　第七笔账：中国不怕打贸易战

　　中国是美国大豆、飞机的第一大出口市场，中国还是美国汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。过去10年，美国出口对全球增速只有4%，而对中国出口增速11%。中国现在是美国33个州的前三大货物出口市场，13个州的前五大市场。美国越来越依赖中国市场。中国也有能力在上面任一个领域减少采购或设置壁垒，采取反制措施。此外，中国投资遍布美国535个选区中的425个。中国不愿但也不怕打贸易战。

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责任编辑：桂强

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