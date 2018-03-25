京沪高铁4月10日起再提速 最快仅需4小时18分钟

原标题：4月10日起京沪高铁再提速，最快仅需4小时18分钟

新京报快讯（记者裴剑飞 通讯员李溢春 陈立军 孙丽萍）今天上午，记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）获悉，按照铁路总公司统一部署，铁路部门将从4月10日起施行新的列车运行图。此次调图后，京沪高铁将再次提速，单程仅需4小时18分，最短运营时间将再缩6分钟。同时，北京地区运行的复兴号再次扩容，其中京沪高铁新增7对复兴号列车，京津城际中复兴号列车的占比数量将达到八成。

据北京铁路局相关负责人介绍，作为2018年铁路第一阶段调整列车运行图，此次从北京铁路局始发终到的列车将达到627.5对，其中高铁和动车组列车占比超过六成，共计390对，再创北京铁路局始发终到列车历史新纪录。

北京地区运行的复兴号再次扩容，从北京铁路局始发新增复兴号列车39对，共计达到108.5对。其中，京沪高铁新增8对，达到15对，增幅114.2%。具体方案为：新增北京南至杭州东、合肥南各1对。

同时，6对时速300公里的动车组列车升级为时速350公里“复兴号”动车组列车。涉及北京南至上海虹桥、合肥南各1对；北京南至上海站、杭州东各2对。调图实施后京沪高铁“复兴号”动车组列车共计达到15对。具体车次和到站为：北京南-上海虹桥G1/G4次、G3/G2次、G7/G14次、G9/G16次、G11/G10次、G13/G22次、G15/G18次、G17/G8次8对；北京南-上海G5/G12次、G21/G6次2对；北京南~杭州东G19/G32次、G31/G40次、G39/G20次3对；北京南-合肥南G23/G30次、G29/G24次2对。

届时，北京南-上海虹桥间G17次、上海虹桥-北京南的G22次和北京南-杭州东G39次，运行时间仅为4小时18分；北京南-合肥南G29次运行时间全程仅为3小时35分。以此为标志，浙江杭州、安徽合肥，也首次迎来高铁复兴新时代，成为继上海、天津、济南、南京、广州、武汉、太原、石家庄、沈阳、成都、郑州、西安、长沙之后，从首都北京始发复兴号列车扩容，新增的第14和15个省会级以上城市。

此外，新图实施后京津城际新增复兴号列车31对，调整2对，达到81.5对，约占该线图定高铁列车104.5对的80%。至此，京津城际也成为全国开行复习号列车最密集的高铁线路。

责任编辑：初晓慧