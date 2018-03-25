载中国游客巴士在泰遇车祸 文化和旅游部督促调查

原标题：载中国游客巴士在泰国遇车祸 文化和旅游部督促尽快查明原因

新京报快讯（记者王真真）当地时间3月23日晚，一辆载有16名中国游客（含1名中国领队）的旅游巴士在泰国普吉府遭遇车祸，其中4人伤势较重。文化和旅游部高度重视该事件，要求相关方面做好善后工作。

获悉事故消息后，文化和旅游部高度重视，部长雒树刚、副部长李金早立即要求中国驻泰国旅游办事处了解情况，并全力协助我驻泰使领馆做好受伤游客救治和后续处置等工作。记者从文化和旅游部了解到，截至目前，受伤游客均已得到泰国当地医院妥善医治。

泰国警方正协调保险公司、地接社解决游客后续治疗的费用及赔偿等事宜，国内组团社代表已到普吉协助处理事故。经初步调查，此次事故或为雨天路滑、泰方驾驶员操作不当造成。

近期泰国涉旅交通事故频发，文化和旅游部要求中国驻泰国办事处联系并敦促泰国旅游主管部门应尽快查明此次事故原因，并采取切实措施加大旅游车辆安全管理力度，确保中国游客在泰安全。

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