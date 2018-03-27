李敖长女李文：想拿回一些父亲的骨灰到大陆

原标题 李敖长女：想拿回一些父亲的骨灰到大陆
[环球时报综合报道]台湾作家李敖18日病逝后，其长女李文（李敖与前女友王尚勤所生）26日在东森新闻《看谁说实话》节目上称，自己通过李敖经纪人才知道李敖骨灰的塔位，“预计这周会去看爸爸，还不知其他家属是否同意，想拿回一些骨灰到大陆”。
李文跟李戡一家不往来，唯一联系管道是李敖的经纪人，李敖生前给她生活费也都是通过经纪人转交。李文对同父异母的弟弟李戡非常不满，称将发律师函给李戡，要求看李敖的遗嘱，本周将到法院提起亲子关系诉讼争取遗产。
李文出生于美国，大学毕业后从事英语教学研究工作，曾长期生活在北京，去年返回台湾。她已完成著作《李敖不为人知的秘密》，正在找出版社，她表示，这是唯一一本李敖的亲人所写有关他的书。（魏允平）
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