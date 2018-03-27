新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

李敖长女李文：想拿回一些父亲的骨灰到大陆

李敖长女李文：想拿回一些父亲的骨灰到大陆
2018年03月27日 00:22 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题 李敖长女：想拿回一些父亲的骨灰到大陆　　

　　[环球时报综合报道]台湾作家李敖18日病逝后，其长女李文（李敖与前女友王尚勤所生）26日在东森新闻《看谁说实话》节目上称，自己通过李敖经纪人才知道李敖骨灰的塔位，“预计这周会去看爸爸，还不知其他家属是否同意，想拿回一些骨灰到大陆”。

　　李文跟李戡一家不往来，唯一联系管道是李敖的经纪人，李敖生前给她生活费也都是通过经纪人转交。李文对同父异母的弟弟李戡非常不满，称将发律师函给李戡，要求看李敖的遗嘱，本周将到法院提起亲子关系诉讼争取遗产。

　　李文出生于美国，大学毕业后从事英语教学研究工作，曾长期生活在北京，去年返回台湾。她已完成著作《李敖不为人知的秘密》，正在找出版社，她表示，这是唯一一本李敖的亲人所写有关他的书。（魏允平）

责任编辑：张岩

李文李敖骨灰
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区