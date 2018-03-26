红海行动在越南上映突然被叫停 只因出现这一幕

原标题： 《红海行动》在越南上映突然被叫停，只因出现这一幕……
电影中，士兵小组完成任务之后，画面中出现“东海”（即中国南海）的影像。一些中国军舰围着一艘不明国籍的外国船只，称这是中国领海，要求它离开。
总票房已突破35亿元人民币的中国电影《红海行动》，却在越南被下线。《越南快报》25日报道称，该片中包含中国军舰在“争议水域”出现的场景，在越南引起争议。
《红海行动》于3月16日开始在越南上映。《越南快报》称，越南电影发行部门通报说，该片在越南电影院公映10日后停止放映。负责该片发行的越南公司负责人解释说，电影下线的原因是票房表现非常不好，很多场次只有一两名观众。
这与《红海行动》在中国市场的火爆反差巨大。越南媒体也注意到，这部以中国也门撤侨为灵感的电影，讲述中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务的故事，挖掘并提升了中国军队的实力，获得高达超过5亿美元的票房。
《越南快报》称，《红海行动》的某些细节在越南引起争论。在电影中，士兵小组完成任务之后，画面中出现“东海”（即中国南海）的影像。一些中国军舰围着一艘不明国籍的外国船只，称这是中国领海，要求它离开。这与电影之前表现的内容没有什么直接关联。
报道说，很多越南观影者在社交媒体上对这一幕表达愤怒，因为这暗示这片水域属于中国。胡志明市的阿智在网上留言说：“我去看了电影，对这个细节感到气愤。中国军舰竟然在‘东海’用喇叭那样呼喊。”同样来自胡志明市的披隆质疑，“我不明白这样的情节是怎么通过电影审查的”。《越南快报》称，在越南，所有外国电影上映前都必须被审查。
《越南每日快讯》25日说，去年一部《战狼2》席卷各大影院，并在中国获得创纪录的票房收入。之后，春节期间上映的《红海行动》再次取得巨大胜利。这两部电影都展示了中国现代军事的力量以及成为军事强国的雄心。
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