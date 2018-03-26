美国财长放风:有望和中国达成协议避免“贸易战”

原标题：美国财长姆努钦放风：有望和中国达成协议避免“贸易战”

美国财长姆努钦 东方IC 资料

中美贸易战疑云笼罩了3天之后，美国财长姆努钦开始对外放风有望“停战”。

据外媒报道，当地时间3月25日，美国财长姆努钦表示，他乐观认为，美国能和中国达成协议，从而避免美国对至少500亿美元的进口中国产品征收关税。

“我们正在与他们进行颇有成果的对话，”姆努钦在谈到与中国正在进行的会谈时说。“对于达成协议，我保持一种谨慎乐观的态度。”

《华尔街日报》最新报道也显示，消息人士透露，中美已悄然启动磋商，讨论改善美国对中国的市场准入。

报道中提到，在上周末姆努钦和美国贸易代表莱特希泽发给刘鹤的信中，特朗普政府提出了具体要求，包括降低中国对美国汽车征收的关税，增加中国对美国半导体的购买，以及扩大美国企业对中国金融业的准入。

其中一名知情人士称，姆努钦正在考虑去北京继续深入谈判。

就在上周六，也就是3月24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

《华尔街日报》提到，美国财政部发言人称，“他们在通话中还讨论了两国之间贸易逆差的问题，承诺将继续通过对话找到一个互相认可的方法来减少它。”

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责任编辑：张玉