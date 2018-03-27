原标题：中国经验对发展中国家的重要意义（大家手笔）

李君如

习近平同志在党的十九大报告中指出，“中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案”。讨论中国智慧和中国方案离不开中国经验，中国经验对广大发展中国家无疑具有重要意义。

中国经验之所以对发展中国家具有重要意义，是因为中国和广大发展中国家有着类似的历史、拥有类似的追求、面临类似的问题。中国和广大发展中国家在历史上都是历尽磨难，通过民族解放运动挣脱帝国主义、殖民主义枷锁而独立的经济文化落后的国家；在今天都是为实现现代化而努力奋斗的国家；在发展中都遇到了资源、资金、人才、技术、管理经验等方面的问题以及发达国家实行“双重标准”造成的困难。也就是说，中国和广大发展中国家有着共同的历史命运。

中国经验之所以对发展中国家具有重要意义，还因为中国在为实现现代化而进行的艰辛探索对广大发展中国家具有启示意义。广大发展中国家在发展中，有的曾仿效苏联模式，有的实行西方国家的体制，也有的在努力探索自己的发展道路、发展模式。中国从新中国成立伊始，就在为改变国家的贫穷落后面貌而奋斗，为此进行了长期探索。特别是改革开放以来，中国在认真总结自身和世界经验的基础上，开辟了中国特色社会主义道路。如今，中国已进入全面建成小康社会决胜期，并将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。回顾中国现代化的历程，中国经验来之不易，中国智慧弥足珍贵，对广大发展中国家是有参考价值的。

需要说明的是，我们讨论中国经验对发展中国家的意义，并非要别国照抄照搬中国经验。习近平同志在中国共产党与世界政党高层对话会上指出，我们不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。也就是说，第一，“己所不欲，勿施于人。”我们吃过照抄照搬别国经验的苦头，不希望别的国家也犯这样的错误。第二，“人所不齿，勿学于人。”我们看到有的国家“输出”自己的价值观和制度而导致别的国家社会动荡，这样的事我们不能做。中国革命、建设和改革的经验表明，任何好的经验都必须和本国实践相结合。

关于中国经验，大体上有两类：一类是中国独特的制度设计；另一类是中国在发展中积累的可以同广大发展中国家分享的重要经验。后一类显然对发展中国家具有借鉴意义。具体来看，第一，在现代化进程中坚持发展这个硬道理，强调发展是党执政兴国的第一要务。与此同时，不断从发展着的实际出发确定发展要解决的重点问题。第二，既制定分步走实现现代化的发展战略，又从实际出发制定实现发展战略的经济社会发展五年规划和年度计划。第三，强调要坚持以人民为中心的发展思想，每实施一个重大战略部署都要让人民群众有明显的获得感。第四，注意处理好政府和市场的关系，坚持把“看不见的手”和“看得见的手”有机结合起来。第五，注意处理好改革、发展、稳定的关系，十分重视社会稳定，坚持把改革的力度、发展的速度和人民群众可承受的程度结合起来。同时，始终坚持把“致富”和“脱贫”结合起来，解决了数千万人口的贫困问题，避免陷入“中等收入陷阱”。第六，在对外开放中既积极主动参与经济全球化，又始终坚持独立自主原则，维护国家主权和经济安全，走出了一条和平发展道路。面对今天大发展大变革大调整的国际形势，中国进一步提出构建人类命运共同体的重要思想。除了关于发展的经验，中国可以和发展中国家分享的还有关于加强党的建设的经验。中国共产党在加强自身建设上积累的一些成功经验，会对广大发展中国家探索自己的政党建设有所帮助，会对广大发展中国家增强国家软实力有所裨益。

（作者为中共中央党校原副校长）

责任编辑：刘德宾 SN222