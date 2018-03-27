人民日报：“关键少数”要有关键作为

原标题：“关键少数”要有关键作为（人民论坛）

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”如何向人民交出满意的答卷？领导干部作为“关键少数”，需要有关键作为。

有“两把刷子”，不做“两面人”。习近平总书记指出，“领导十三亿多人的社会主义大国，我们党既要政治过硬，也要本领高强。”政治过硬、本领高强，就是新时代领导干部必须具备的“两把刷子”。对领导干部来说，政治建设是第一建设，政治标准是第一标准，政治能力是第一能力。政治上有问题，一票否决。忠诚才可靠，可靠才可用。对党绝对忠诚是最根本的党性要求。必须增强政治自觉、政治定力、政治历练、政治担当、政治自律，嘴上说的、心里想的、实际做的，都要完全一致，自觉做政治过硬的表率。这方面决不能含糊。

成为“行家里手”，不做“二传手”。面对新时代新要求，各级领导干部既要有做好工作的强烈愿望和十足干劲，也要防止“爱岗不敬业、敬业不专业”，克服有“上前”的意识状态、缺少“上手”的知识能力，避免成为只能上传下达、在面上吆喝的“二传手”。习近平总书记强调：“各级领导干部要加快知识更新、加强实践锻炼，使专业素养和工作能力跟上时代节拍，避免少知而迷、无知而乱，努力成为做好工作的行家里手。”始终把工作当学问做，在实践中培养专业精神、丰富专业知识、提高专业能力，坚持干什么学什么、缺什么补什么、做什么钻什么，有针对性弥补精神软肋、知识弱项、能力短板、经验盲区，才能使自己真正成为专门家、主攻手。

当好“施工队长”，不做“裱糊匠”。现在，全面深化改革的四梁八柱已经建立，进入施工高峰期。领导干部特别是一把手作为“施工队长”，既要当好“指挥员”，又要当好“施工员”。当好“指挥员”，参透“施工图”是首务，明白“任务书”是首责，按图施策，挂图作战，对标施工，确保中央决策部署在自己手上不走样、不跑偏。作为“施工员”，“出场”就要出色，“出手”就是高手，夯基垒台必须步步推进，立柱架梁需要招招精准，确保施工无纰漏、安全有保障。做了，更要做好；完成，更要力求完美，方能多建设“精品工程”“传世之作”。

发挥“头雁效应”，不做“稻草人”。群雁高飞头雁领，领导干部特别是“一把手”坐镇中枢、指挥四方，其作风形象、精神状态如何，决定着工作推进的成效。“头雁”头在领路先飞。“率军者披坚执锐，执戈者方能战不旋踵”。当认清前进方向，盯住改革目标，按照发展规划，以功成不必在我的境界，带领“群雁”接续奋进，久久为功。“头雁”头在担当作为。对于本地本单位的改革发展，要有干事不避事、担责不塞责的进取精神，拎着乌纱帽干事，而不捂着乌纱帽做官。应当勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋。“头雁”头在一抓到底。针对矛盾和问题，尤须拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，用钉钉子精神，一件一件抓推进，一项一项抓兑现。“头雁效应”充分发挥，就会形成头雁领飞、群雁齐追的壮美景象。

“举网以纲，千目皆张”。“关键少数”有关键作为，改革发展局面就会风生水起，闯难关、解难题更会势如破竹。

责任编辑：张岩