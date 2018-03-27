人民日报评论员观察：创造不负时代的人间奇迹

原标题：创造不负时代的人间奇迹（评论员观察）

——激发新时代的民族精神伟力①

李 斌

在十三届全国人大一次会议上，习近平总书记站在新时代的高度，深刻阐述伟大民族精神对中国发展和人类文明进步的重要意义，点燃了亿万中华儿女在新时代同心共筑中国梦的精神火炬。为什么要在此时此刻如此强调伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神？我们又该以怎样的行动激发新时代的民族精神伟力，将国家发展、民族复兴推上前所未有的高度？本版从今天开始推出系列评论，与读者一起思考这一关涉每一个人未来的重要主题。

——编 者

一分钟里，中国发生了什么？移动支付金额3.79亿元，快递小哥收发7.6万件快递，价值2917.1万元的商品走出国门，超过2300部手机销往全球……全国两会期间，由人民日报客户端出品的系列微视频《中国一分钟》，聚焦“一分钟”里新时代中国巨大的生产力，观者无不为中国人民的创造伟力所折服。

“中国人民是具有伟大创造精神的人民。”在十三届全国人大一次会议上，习近平总书记深刻阐述中国人民的伟大民族精神，第一个提到的就是创造精神。中华文明之所以在人类文明史上享有举世景仰的崇高地位，新中国之所以能在半个多世纪中创造从站起来、富起来到强起来的奇迹，莫不与中国人民的伟大创造精神紧密相关。党的十八大以来，13亿多人民的伟大创造精神前所未有地迸发，国家发展因之更加气象万千，民族复兴因之更加前景光明。

创造精神是国家活力的源泉，创新能力是国家实力的基石，实现中国梦必须弘扬创造精神。今日中国，经济发展由高速增长转入高质量发展阶段，能否创造性地实现创新驱动，建设现代化经济体系，直接决定着中国发展能否突破“高精尖缺”人才困局，实现更高水平的现代化。新时代新征程，没有创新创造不行，创新创造慢了也不行。党中央把“创新”置于新发展理念之首，党的十九大报告50多次提到“创新”，强调到2035年使我国跻身创新型国家前列，就是要急起直追、锐意创新，以创造精神承载时代之盛、把握发展之机、开辟未来之路。

“中国志在成为世界创新领袖”“整个中国社会将会重塑，成为各领域领先的科技强国”，今年全国两会期间，许多国际观察者敏锐捕捉到中国改革发展对高质量、高科技的空前重视，并认为这将为世界经济注入更多确定性和新动能。全国两会召开前后短短一个月时间里，国务院出台《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，中办国办印发关于提高技术工人待遇的意见；两会期间，“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”成为举国关注的焦点、教育改革的目标，所有这些，都是在为弘扬创造精神、提高创新能力夯实基础。有了这些，诸如量子通信、超级计算机、高速铁路、新能源开发等发明创造才会源源不断，“一带一路”、自贸区建设、监察体制改革等体制机制创新才会层出不穷。

从本质上讲，改革就是一种创新创造，实现中国梦必须将改革进行到底。40年来，从安徽小岗的“大包干”，到浙江温岭的“民主恳谈”，从书写中国“最成功的脱贫故事”，到“机构改革力度空前”的探索，全面深化改革凝聚着上上下下的创新创造，更为进一步释放人民群众的创新伟力奠定了制度基础。“中国有句话叫良药苦口。我们采用的是全面深化改革这剂良方”，“改革是我们进行具有新的历史特点的伟大斗争的重要方面”，随着改革进入“深水区”，“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机”。激扬开天辟地、敢为人先的首创精神，勇当改革拓荒牛、探路者，不断开拓改革发展新局面；拜人民为师，甘当群众的小学生，最大限度集中群众智慧、凝聚改革共识，中国发展必将获得风雨无阻、高歌行进的深厚力量。

放眼新时代，到处都有大可作为的广阔天地，到处都有人生出彩的无限可能。充分释放创造激情，每个人都来做新时代的建设者，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐。

责任编辑：刘德宾 SN222