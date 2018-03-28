原标题：中国能否打破“原油美元霸权”？日媒称尚需时日

2017年5月19日，中国石油天然气集团公司宣布，中缅原油管道原油于当日16时正式由云南瑞丽进入中国，这是瑞丽输油气站一景。新华社记者 姚兵 摄

参考消息网3月28日报道 日媒称，中国上海期货交易市场3月26日正式启动了以人民币计价的原油期货交易。此举是希望在“美元一边倒”的原油交易方面打开缺口。中国还通过引入优惠税制来吸引境外企业参与交易。其中显示出希望通过增加市场参与者，进而将中国需求反映到原油价格上的想法。但也面临着如何确保流动性等诸多课题，将其培育成重要国际指标的道路依旧漫长。

据《日本经济新闻》3月27日报道，采用人民币计价的原油期货要想增加存在感，需要有广泛的投资者参与交易。中国财政部3月20日发布通知称，未在中国境内设立办事处的海外投资者，在此次采用人民币计价的原油期货交易中获得的利润暂不征税。对于境外的个人投资者可采取3年内暂免征收个人所得税的措施。

报道称，中国2017年的原油进口量约为每天840万桶，超过美国成为世界第一大原油进口国。尽管如此，原油交易依旧采用伦敦的北海布伦特和纽约的WTI（西得克萨斯轻质原油）作为国际指标。经过精心筹备的这次上市，显露出中国希望提升对国际价格形成机制的影响力。

不过，中国的期货交易以个人为主，一直存在投机性买卖导致价格剧烈波动的问题。为此，中国提高了门槛，从事原油期货交易的个人需要缴纳最低50万元的保证金。

报道称，中国相关方面为了让实际需求者能放心交易而进行了各种考虑，首日的成交金额超过180亿元，但期货公司东亚期货的研究员刘琛瑞表示，“低于市场预期”。采用人民币计价的原油期货要想显示出存在感看来还需要一定时间。

报道认为，中国在上海市场启动原油期货交易的目的是将本国的需求反映到国际价格上，不过难以预测是否将成为活跃、透明的交易。有观点认为，由于担心以人民币计价的交易带来的风险以及限制，海外投资者正式参与交易仍需要时间。

新加坡经纪商银河石油公司（GingaPetroleum）中国办事处的中泽启介表示，由于将出现汇率风险，“估计外国投资者将对人民币计价的交易心存担忧”。

此外现货的交割也成为课题。上海国际能源交易中心主要指定中东产的7个原油品种。将6家企业的8个地点设为交割场所，一原油贸易商指出“卖方必须寻找空置的油桶，买方不清楚能在哪里交割哪种原油”，利用起来不方便。

另外，亚洲的原油交易存在惯例。与产油国签订的长期合同的进口价格基于美国调查公司普氏能源（S&P Global Platts）计算出的迪拜原油和阿曼原油的平均价格决定。沙特阿拉伯的国有原油公司沙特阿美石油公司对这一价格做出适度调整，敲定面向亚洲的出口价格。

“沙特阿美转变方针则另当别论，不过眼下不可能”，上市迪拜原油期货的东京商品交易所社长滨田隆道认为，上海原油期货短期内成为国际价格指标的可能性很低。

责任编辑：张岩