英媒称上海酒店为揽客出奇招：空气比室外好10倍

原标题 英媒：上海酒店为揽客出奇招 室内空气比室外好10倍

参考消息网3月28日报道 英媒称，新开业的康得思酒店外观奢华，看起来跟上海其他的高档酒店没什么不同，酒店里有泳池、巨大的舞厅和高档的温泉浴场。但是，它最引以为傲的是拥有在中国大城市十分罕见的一样东西：清洁的室内空气。

据英国《卫报》网站3月27日报道，上海这座超级大城市中的数千家酒店入住率都不高，这意味着，为了吸引顾客，酒店需要在降低价格的同时提供更加奢华的特色服务。在PM2.5现在经常超过首都北京的这样一座城市，这家豪华酒店想出了新的主意。

报道称，进入上海虹桥康得思酒店的空气全部都要通过两层过滤净化系统，同时双层玻璃窗保持关闭，以密封内部的新鲜空气。酒店里的396间客房全都安装了污染监测器，电视屏幕上也会显示PM2.5浓度。房间内部的空气质量通常比室外要好10倍。

报道称，空气污染问题长期以来一直困扰着中国，而室内空气则是一个较新的话题。在污染十分严重的城市，室内的空气质量甚至会比室外空气还要糟糕。除了从开着的窗户或缝隙进入家庭、办公室的细颗粒物之外，可通过劣质建材、家具、涂料等排放的气体（如高浓度的甲醛和挥发性有机化合物等）也是一个令人担忧的问题。

不过，中国的公众意识在不断上升。2013年，市场研究机构欧睿国际咨询公司表示，中国有310万台空气净化器，市场价值为69亿元人民币。到今年年底，预计空气净化器的数量将会增加一倍以上，达到750万台，市场价值接近165亿元人民币。

报道称，越来越多的雇主在办公室里安装了空气过滤器，而搬家公司则向高层外籍人士提供室内空气质量评估的服务。

清洁空气市场的迅速扩张也使它面临着一系列问题，比如营销方式不可靠，甚至有厂家宣称空气净化器具有驱蚊效果。据新华社报道，经政府检验机构检测，在售的空气净化器中有四分之一质量都不合格。新的国家标准正在制定中。

责任编辑：张岩