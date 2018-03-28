沙尘和霾不会同时来？专家:北京今日属小概率事件

原标题：沙尘和霾不会同时来？专家：北京今日属于小概率事件

新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）继3月25日-27日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后，3月28日凌晨开始，京津冀区域开始受到沙尘天气影响。北京地区沙尘天气将持续至29日。

北京市3月28日早6时开始受到影响，从5时至7时，PM10小时浓度瞬间由282微克/立方米飙升到接近2000微克/立方米，目前北京全市维持六级严重污染，此为空气质量指数中最严重级别。

此前有专家指出，沙尘和霾天气不会同时出现。北京空气实况显示，目前全市首要污染物为PM10，PM2.5浓度也不低，11时PM2.5浓度（微克/立方米）显示，城六区为148；西北部为255，全市整体PM2.5达到重度污染级别。也就是说，出现了沙尘和霾同时存在的情况。

环保专家彭应登解释，从大的气象环境来说，一般沙尘和霾两种天气现象确实不容易并存。因为沙尘出现往往因为冷空气强盛，风速大容易起沙并造成沙尘天气。相反，在这种条件下，由于扩散条件有利反而容易清除霾，所以沙尘一般不容易跟霾同时出现。

不过，两者也有可能同时出现，是小概率事件。彭应登举例，今天北京地区就是这种情况，我国北方地区的气旋发展强盛，沙源地风速大、容易起沙并造成沙尘天气。随着气旋东移发展，携带上游的沙尘影响到北京地区。也就是说，此次沙尘天气并不是受冷空气影响，北京本地未出现大风天气，所以沙尘和霾一起袭来。

责任编辑：张建利