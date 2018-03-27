再有动作 美被曝拟使用紧急法案遏制中国技术投资

原标题：再有动作！美国被曝拟使用紧急法案 遏制中国技术投资
彭博社截图。
[环球网报道 记者 查希]据美国彭博社3月27日报道，知情人士透露，特朗普政府正在考虑对中国的技术投资进行打击，这些技术美方认为是敏感的，对此将采用为国家紧急情况而设的法律。
知情人士称，美国财政部官员正在制定一项计划，确定中国企业将在哪些技术领域被禁止投资，例如半导体和5G通信。
报道称，投资限制将是特朗普计划惩罚中国的最新一步，美国认为中国侵犯了其知识产权。
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