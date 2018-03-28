沙尘影响北方150万平方公里 未来10天局地沙尘暴

原标题：沙尘天气影响北方地区150万平方公里 未来10天局地还有沙尘暴

新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）中央气象台今日（3月28日）发布消息称，此次北方地区大范围沙尘天气影响面积约150万平方公里。今日夜间开始，上述地区沙尘天气逐渐减弱。未来10天，冷空气和气旋活动较为活跃，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、西北地区东部等地多扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

3月26日至28日，北方地区出现沙尘天气，内蒙古中东部、山西北部、河北中北部、北京、天津及东北地区先后出现扬沙或浮尘，并出现5~7级风，阵风达8~9级。内蒙古锡林郭勒盟局地出现沙尘暴，最低能见度不足400米。此次沙尘天气具有覆盖范围广、影响时段集中、空气污染程度重等特点。

目前沙尘足迹已遍布包括新疆南疆、内蒙古、山西、河北、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江等地，影响面积约150万平方公里。此次大范围沙尘天气主要出现在27日下午至28日上午，北京地区主要出现在28日早晨至白天，影响时段集中。

随着影响系统气旋东移，28日夜间开始，上述地区沙尘天气逐渐减弱，其中，北京由于大气扩散条件没有得到明显改善，预计28日至29日两天仍会受浮尘影响，28日夜间起逐渐减弱。

截至目前，今年北方地区已出现4次沙尘天气过程，略少于近十年同期平均次数（4.4次），与去年同期持平（4次）。北京地区出现沙尘次数1次，较近十年同期平均次数（0.1次）偏多。

中央气象台预测，未来10天，冷空气和气旋活动较为活跃，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、西北地区东部等地多扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。其中3月29日至31日，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部等地将有浮尘或扬沙天气，内蒙古西部、新疆南疆盆地、甘肃西部部分地区有沙尘暴。4月2日至3日，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部及华北北部等地还有一次沙尘天气过程。

预计4月份欧亚中高纬度地区环流呈明显阶段性变化特征，上旬北方地区冷空气活跃，沙尘的动力输送条件较好，华北地区出现沙尘天气的可能性大；中、下旬北方冷空气势力转弱，不利于华北地区出现沙尘天气。

针对沙尘天气，中央气象台提醒公众及时关闭门窗，做好防风防沙准备并尽量减少外出。外出需携带口罩、纱巾等防尘用品，行走时远离高层建筑、广告牌等谨防高空坠物。沙尘天气能见度较低，开车出行的公众需放低车速谨慎驾驶。

责任编辑：张义凌