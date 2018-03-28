安邦接管工作组：现金流充裕 能履行所有保单承诺

原标题：安邦保险：现金流充裕 能够履行所有保单承诺
3月28日，安邦保险集团接管工作组在安邦保险集团网站发布公告称，吴小晖因个人犯罪行为接受法院公开审理。此前，安邦保险集团已免去吴小晖董事长、总经理的职务。目前，安邦保险集团在监管部门的接管下，业务运营平稳，现金流充裕，能够履行对所有安邦客户的保单承诺，确保保单持有人的合法权益不受损失。
（看看新闻Knews记者：张英 编辑：范饱饱）
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