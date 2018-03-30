重庆市委书记:用滚石上山劲头彻底肃清孙薄王流毒

原标题：拥抱新时代 践行新思想 实现新作为（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为·高端访谈）

当前，学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮正在全党全国进一步掀起，重庆是如何按照中央要求部署这项重要任务的，记者近日专访了重庆市委书记陈敏尔。

记者：党的十九大对全面从严治党作出了新部署，今年全国两会期间习近平总书记参加重庆代表团审议时着重强调了营造良好政治生态问题，重庆将如何抓好贯彻落实？

陈敏尔：党的十九大提出了新时代党的建设总要求，为推动全面从严治党向纵深发展提供了根本遵循。3月10日，习近平总书记亲临重庆代表团参加审议并发表重要讲话，就营造良好政治生态作出了重要指示，就法治和德治问题进行了深刻阐述，是我们重整行装再出发最重要的思想武装，是做好重庆各方面工作最切实的行动指南。

习近平总书记在讲话中强调，领导干部要讲政德。加强领导干部政德建设，对引领社会风尚、营造良好政治生态意义重大。领导干部要带头立政德，做到明大德、守公德、严私德。明大德，就是要铸牢理想信念，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的思想自觉和行动自觉。守公德，就是要强化宗旨意识，践行人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标的承诺。严私德，就是要严格约束自己的操守和行为，戒贪止欲、克己奉公，廉洁修身、廉洁齐家。

当前，重庆营造良好政治生态，最要紧的任务是肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒。我们要坚决贯彻中央部署要求，加强教育引导，注重破立并举，抓住“关键少数”，用滚石上山的劲头，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，推动重庆政治生态持续向好、整体向好。

记者：党的十九大闭幕后，您第一时间为全市干部群众面对面宣讲。在学习宣传贯彻十九大精神热潮中，重庆有哪些实实在在的举措？

陈敏尔：中央有部署，重庆有行动。我们坚持把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务，动员广大干部群众拥抱新时代、践行新思想、实现新作为。来一个“大学习”。十九大闭幕后，第一时间召开全市领导干部大会传达学习十九大精神。坚持领导干部带头学习，市委理论学习中心组用4天时间进行两次专题学习研讨，安排10期专题培训班全覆盖轮训市管领导干部。来一个“大宣讲”。成立市委十九大精神宣讲团，组建“六进”宣讲队，各类宣讲直接受众772万余人次。我和市级领导干部、十九大代表带头到农村、企业、社区和学校等，向基层干部群众面对面宣讲。来一个“大落实”。召开市委五届三次全会，提出从政治、思想、战略部署、具体行动、组织领导等方面抓好落实，对标对表十九大报告，研究部署“三大攻坚战”“八项行动计划”等具体任务。我们还分别召开党建、经济、政法等领域学习贯彻十九大精神座谈会，对全市经济社会发展和党建工作进行深入研究谋划，让既定的行动纲领、战略决策、工作部署兑现，奋力推动重庆各项工作迈上新台阶。

记者：党的十九大对推动对外开放作出了战略部署。落实好这一要求，重庆将采取哪些措施？

陈敏尔：习近平总书记在2016年视察重庆时和今年全国两会期间参加重庆代表团审议时，要求重庆加快建设内陆开放高地、山清水秀美丽之地。这“两地”定位很准、站位很高，蕴含着习近平新时代中国特色社会主义思想体系中关于形成全面开放新格局和走向生态文明新时代这两个方面的重要内容。我们将主动全面融入国家战略，完善开放通道、搞活开放口岸、做强开放主体、优化开放环境等，大力建设内陆开放高地，努力在西部内陆地区带头开放、带动开放。

抓生态也是抓开放。重庆地处长江上游和三峡库区腹心地带，是长江上游生态屏障的最后一道关口。我们要落实“共抓大保护、不搞大开发”的方针，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游重要生态屏障，使内陆开放高地与山清水秀美丽之地相互促进，使重庆因山清水秀而“颜值”更高，因开放开明而“气质”更佳。

记者：党的十九大强调“坚持以人民为中心”“提高保障和改善民生水平”。作为地处西部的直辖市，重庆在保障和改善民生上有哪些行动？

陈敏尔：党的十九大报告处处体现着“人民”二字。我们将始终坚持以人民为中心的发展思想，努力推动高质量发展、创造高品质生活，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是把握好城市和农村的关系，统筹做好城乡民生工作，既聚焦农村深度贫困地区，确保如期高质量脱贫，又关注城市困难群众，提升城市居民生活品质。二是把握好精准度和惠及面的关系，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，提高精准度、扩大惠及面。三是把握好当前和长远的关系，在实施乡村振兴战略和城市提升工程中，加快补齐民生短板，不断增加公共服务供给。四是把握好民之所需和政之所能的关系，既要尽力而为，又要量力而行，决不能吊高胃口、寅吃卯粮，决不能图虚名、做表面文章。最近我们组织实施了一批民生实事，社会反响很好。民生实事没有大小之分，群众有需求、有期盼，我们就努力去做。

责任编辑：张玉