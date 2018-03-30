重庆日报：孙政才用人违背党的原则 大搞以人划线

原标题：牢固树立正确选人用人导向

习近平总书记在党的十九大报告中强调，要坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，这对重庆来讲极具针对性、指导性。用人导向是最重要的导向，用人上的不正之风，对政治生态危害最烈。孙政才、薄熙来在用人上违背党的组织原则，大搞以人划线、任人唯亲，严重败坏选人用人风气，严重挫伤干部积极性。全面彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，重中之重就是按照中央要求和市委部署，坚持破立并举、标本兼治，坚决把正确的选人用人导向树起来、把正气充盈的用人风气树起来、把干事创业的良好氛围树起来。

去年7月以来，在党中央领导下，市委认真贯彻习近平总书记选人用人重要思想，鲜明强调坚持党管干部原则，严格落实“二十字”好干部标准，建设高素质专业化干部队伍，真正把符合党和人民事业需要的党员干部选出来、用出来、管出来、带出来；全面对标对表干部任用条例，制定出台市管干部选任流程、防止干部“带病提拔”实施办法等制度，扎紧了选人用人制度笼子；严格选人用人标准、程序、纪律，精心做好党的十九大代表补选、全国人大代表政协委员推选和市人大、市政府、市政协换届选举，稳妥开展相关市管领导干部职务调整，形成依事择人、公道正派的鲜明导向。干部群众普遍反映，市委在用人上树立了新风正气。各级党委（党组）及其组织部门要把肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，作为一项最紧要的政治任务来抓，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话和参加重庆代表团审议时的重要讲话精神，始终以对党忠诚选忠诚于党的人，以事业为上选担当干事的人，以扎实作风选作风扎实的人，真正以用人上的风清气正促进政治生态“山清水秀”。

必须把党管干部作为选人用人的根本原则。党管干部是党的领导在干部人事工作中的重要体现，任何时候都不能动摇。党管干部是党中央管干部、党委管干部、党组织管干部，任何人不能以个人身份、个人名义代表党委、党组织管干部，坚决防止孙政才、薄熙来任人唯亲、以人划线、搞小圈子等错误做法，坚决防止把党的干部当成私有财产、私人势力。要牢牢把握党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权，认真落实党委（党组）选人用人主体责任，自觉承担起党委（党组）集体管干部、用干部的重大责任，每一个程序、每一步推进都要充分体现党组织的主导地位和集体把关作用。要严格坚持民主集中制，健全完善集体讨论决定任用干部的制度和机制，坚决防止个人或少数人说了算。要强化党组织把关作用，严把政治关、作风关、能力关、廉洁关，确保选出信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的优秀干部，让组织放心、群众满意、干部服气。

必须把政治标准作为选人用人的首要标准。突出政治标准，既是我们党选人用人的一贯方针，也是“二十字”好干部标准的核心内涵。选拔干部，第一位的就是看干部的政治表现，注重从履行岗位职责、完成急难险重任务中，考察识别干部的政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律，确保把牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部选出来。要认真贯彻习近平总书记关于既讲法治又讲德治的重要指示精神，注重选用立政德、讲法治的干部，引领各级干部自觉尊法守法、崇德向善。要严格落实“凡提四必”制度，落实党委书记、纪委书记在人选廉洁自律结论性意见上“双签字”等措施，对政治上不合格、廉洁上有问题的坚决不用，已在领导岗位的坚决调整下来，情节严重的要严肃处理。

必须把依事择人作为选人用人的基本方向。坚持事业为上、人事相宜，是选好人用好人的根本出发点。要从党的事业和重庆发展需要出发，大力倡导实干创实绩、有为才有位的鲜明用人导向，真正让干部明白“官”不是跑要来的、熬资历来的，而是靠忠诚、靠能力、靠真本事干出来的。要按照习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕市委部署的抓好“三大攻坚战”、实施“八项行动计划”等任务，注重从符合条件的对象中看谁更优秀，从优秀对象中看谁更合适，考虑“该用谁”而不是“谁该用”，真正把最优秀的人选放到最需要的岗位上，把最能打的干部派到最关键的战场上。要注重专业化配备，选用干部不能简单看干部是否学过、干过、分管过什么，更要看干得怎么样、管得好不好，从做出的实绩、各方面评价来判断一个干部是否懂行、在行、内行，使班子专业素养整体适应一个地方发展需要、一个单位核心职能、一个企业主营业务，着力培养造就政治过硬、本领高强、作风扎实的领导班子和领导干部队伍。

必须把风清气正作为选人用人的重要保障。用人风气好坏，直接影响用人行为和政治生态。要强化正风肃纪，对照中央巡视“回头看”反馈意见和孙政才、薄熙来案件暴露出的突出问题，深入开展选人用人唯亲唯利、“带病提拔”、不按规定报告选任事项等专项整治，扎实抓好选人用人专项巡视和常规检查，对违规问题严查重处、零容忍，形成“不敢”的震慑。要强化制度供给，细化完善动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个程序环节，严格执行干部选任工作纪实、“一报告两评议”、用人离任检查等制度，筑牢“不能”的堤坝。要强化教育引导，抓好干部工作政策法规学习和组织人事纪律教育，大力强化公道正派、遵规守矩意识，增强“不想”的自觉。各级领导干部要深刻汲取孙政才、薄熙来案件教训，带头执行党的干部政策，带头严守组织人事工作纪律，带头坚持原则，带头抵制用人上的不正之风，以坚强的党性、优良的作风为党和人民选好人、用好人。

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责任编辑：张岩