香港加入“抢人大战” 推出为期3年人才入境计划

原标题：香港开通科技人才引进“特快专线”

本报香港5月8日电 （记者张庆波）香港特区政府8日宣布，将推出一项为期3年的“科技人才入境计划”，旨在通过快速处理入境安排，为香港特区科技公司（机构）输入海外和内地科技人才。该计划将于6月开始接受申请，首年度配额为1000个，每家公司（机构）每年最多可获配额100个。

创新及科技局局长杨伟雄介绍说，计划配额先适用于在香港科技园公司及数码港从事生物科技、人工智能、网络安全、机械人技术、数据分析、金融科技及材料科学的租户和培育公司。经“科技人才入境计划”来港的非本地科技人才须符合在香港特区从事全职工作、在创科特定行业任职和持有科学、科技、工程或数学等学科学位等条件；其中，持有硕士或博士学位者无需工作经验。

据了解，与香港特区现有的人才引进计划“一般就业政策”和“输入内地人才计划”相比，政府处理公司（机构）通过“科技人才入境计划”引进人才申请的时间可缩短至两星期，相比其他计划处理时间将缩短至一半。

杨伟雄表示，人才是发展创科的关键，香港业界对争夺科技人才有强烈诉求，推出“科技人才入境计划”，为人才引进拆墙松绑，可大幅简化申请科技人才入境的手续和时间，将有效帮助科技公司（机构）从海外和内地招聘本地缺乏的科技人才，对推动香港创科发展作用重大。

责任编辑：余鹏飞