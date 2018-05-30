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海地向台湾要钱 蔡英文硬着头皮认了

海地向台湾要钱 蔡英文硬着头皮认了
2018年05月30日 19:59 央视新闻
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　　原标题：海地向台湾要钱 蔡英文硬着头皮认了

　　台湾“友邦”海地总统摩依士正在台湾访问，5月29日蔡英文与摩依士签署联合公报，同意资助海地进行大型合作计划，双方将成立高阶工作小组，在60天内共同规划新合作。台湾网友讽刺这是“来要钱”，台外事部门则称是创造“三赢”。

蔡英文在府前广场以隆重军礼欢迎海地总统摩依士的来访蔡英文在府前广场以隆重军礼欢迎海地总统摩依士的来访
蔡英文以“国宴”款待海地共和国总统摩依士伉俪。蔡英文以“国宴”款待海地共和国总统摩依士伉俪。

　　海地总统摩依士带了30人的代表团到台湾，他说是来讨论未来合作计划，并提出建设海地的7大主轴。蔡英文自认这是在“断交潮”后，海地“送暖”，双方将建立新伙伴关系及新联盟，“同意在60天内共同规划海地经济发展、基础建设及吸引投资等领域之架构及新合作条件”。

　　根据海地国内报道，台湾承诺向海地提供1.5亿美元贷款，协助进行电力建设。另有媒体指出，摩依士将提出高达5000万美元的铺路工程等需求。

　　5月份一连丢掉多米尼加、布基纳法索两个“友邦”，让蔡英文十分焦虑，这几天连续邀请瑙鲁、危地马拉和海地总统、前总统访台“巩固邦谊”。这些靠台湾“撒钱”维系的“友邦”，也都狮子大开口，蔡英文只好硬着头皮认了。台外事部门说，这可以达成友邦发展丶巩固邦交及企业商机的“三赢”。

　　但不只台湾网友讽这是“来要钱”，台湾媒体也都指海地总统说要谈“深化合作关系”，这句话的意思说白了，就是要看台湾能拿出多少钱。

　　台湾“中央日报网络版”报道，海地总统办公室在行前曾对美国《迈阿密前锋论坛》报表示“台湾是长期朋友，但海地正在寻找利益。。。。。。我们是在谈论任何可能性，寻找想到海地投资的盟友、伙伴，我们不再寻求传统援助或慈善基金。”换句话，海地不是只要一笔钱而已，而是要看长期的投资，以达到刺激经济成长的作用。由此可知，海地总统此时来访，时机还真是巧，正是台湾最没有谈判筹码的时候。

　　台湾“中央日报网络版”说“在我们看来，海地总统来访不仅不能让人安心，说不定还是分手的前奏呢！”

责任编辑：桂强

海地蔡英文友邦
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