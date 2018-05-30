原标题：海地向台湾要钱 蔡英文硬着头皮认了

台湾“友邦”海地总统摩依士正在台湾访问，5月29日蔡英文与摩依士签署联合公报，同意资助海地进行大型合作计划，双方将成立高阶工作小组，在60天内共同规划新合作。台湾网友讽刺这是“来要钱”，台外事部门则称是创造“三赢”。

蔡英文在府前广场以隆重军礼欢迎海地总统摩依士的来访

蔡英文以“国宴”款待海地共和国总统摩依士伉俪。

海地总统摩依士带了30人的代表团到台湾，他说是来讨论未来合作计划，并提出建设海地的7大主轴。蔡英文自认这是在“断交潮”后，海地“送暖”，双方将建立新伙伴关系及新联盟，“同意在60天内共同规划海地经济发展、基础建设及吸引投资等领域之架构及新合作条件”。

根据海地国内报道，台湾承诺向海地提供1.5亿美元贷款，协助进行电力建设。另有媒体指出，摩依士将提出高达5000万美元的铺路工程等需求。

5月份一连丢掉多米尼加、布基纳法索两个“友邦”，让蔡英文十分焦虑，这几天连续邀请瑙鲁、危地马拉和海地总统、前总统访台“巩固邦谊”。这些靠台湾“撒钱”维系的“友邦”，也都狮子大开口，蔡英文只好硬着头皮认了。台外事部门说，这可以达成友邦发展丶巩固邦交及企业商机的“三赢”。

但不只台湾网友讽这是“来要钱”，台湾媒体也都指海地总统说要谈“深化合作关系”，这句话的意思说白了，就是要看台湾能拿出多少钱。

台湾“中央日报网络版”报道，海地总统办公室在行前曾对美国《迈阿密前锋论坛》报表示“台湾是长期朋友，但海地正在寻找利益。。。。。。我们是在谈论任何可能性，寻找想到海地投资的盟友、伙伴，我们不再寻求传统援助或慈善基金。”换句话，海地不是只要一笔钱而已，而是要看长期的投资，以达到刺激经济成长的作用。由此可知，海地总统此时来访，时机还真是巧，正是台湾最没有谈判筹码的时候。

台湾“中央日报网络版”说“在我们看来，海地总统来访不仅不能让人安心，说不定还是分手的前奏呢！”

责任编辑：桂强