这个省空降副省长 近20日调整4个副省级岗位

原标题：1省20天调整4省级岗位

江西省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议，于2018年5月31日决定任命刘强为江西省人民政府副省长。

31日上午，刘强还以江西省委常委的身份出席了全省生态环境保护大会。

刘强此前长期在中央国家部委任职，先后任交通部海事局党委工作部主任，中央组织部干部五局一处处长，国务院国资委人事局局长，国务院国资委副主任等职。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这是江西近20日来调整的第4个副省级岗位。

5月11日，官方发布消息，日前，经中共中央批准，李炳军同志任江西省委副书记。李炳军曾任国务院副部级秘书，2013年“空降”江西任副省长，2015年入列省委常委并兼任赣州市委书记至此次调整。目前，他还兼任赣州市委书记。





同样是5月11日，官方消息，上海市委原常委、统战部原部长施小琳调任江西省委常委。5月28日下午，江西省委宣布决定，施小琳任省委宣传部部长。

出生于1969年的施小琳是目前全国最年轻的女性省级常委。

5月15日，官方消息，近日，中共中央批准：刘捷同志任中共贵州省委委员、常委。刘捷此前任职江西省委常委、秘书长。他是全国首位“70后”省级常委。

5月28日下午，与施小琳一起宣布职务调整的还有赵力平，江西省委决定，赵力平任省委秘书长，免去其省委宣传部部长职务。

此前，江西省委书记鹿心社调任广西壮族自治区党委书记，时任江西省长刘奇升任江西省委书记，目前，刘奇省委书记省长一肩挑。

刘强简历

刘强，男，回族，1962年4月出生，山东济宁人，1984年7月参加工作，1984年1月加入中国共产党，高级工程师，硕士研究生。现任江西省委常委、副省长。

曾任交通部人事劳动司综合处副处长，交通部海事局党委工作部主任（正处级）；中央组织部企业干部办公室正处级调研员、一处负责人，中央组织部干部五局一处处长，国务院国资委企业领导人员管理一局一处处长，国务院国资委企业领导人员管理一局副局长、局长，国务院国资委人事局局长，国务院国资委副主任、党委委员。

现任江西省委常委、副省长。

责任编辑：张义凌