林武任山西省副省长 高建民山西省副省长职务被免

原标题：林武任山西省副省长
5月31日，山西省第十三届人大常委会第三次会议决定任命林武为山西省副省长。决定免去高建民的山西省副省长职务。
林武同志简历
林武，男，汉族，1962年2月生，福建闽侯人，1982年8月参加工作，1987年1月加入中国共产党，在职研究生学历，工学博士学位。现任山西省委常委、副省长，省政府党组副书记。
1978.10--1982.08 江西冶金学院冶金系炼钢专业学习
1982.08--1994.04 湖南省湘钢第一炼钢厂干部
1994.04--1997.02 湖南省湘钢第二炼钢厂副厂长
1997.02--1997.07 湖南省湘钢第二炼钢厂厂长
1997.07--1998.04 湖南省湘潭钢铁公司副经理
1998.04--1998.09 湖南省湘潭钢铁公司经理
1998.09--2003.02 湖南省湘潭钢铁集团公司执行董事、总经理
2003.02--2003.12 湖南省经贸委主任
2003.12--2005.05 湖南省经济委员会主任
2005.05--2008.03 湖南省娄底市委副书记、代市长、市长（其间：2006.03--2007.01中央党校一年制中青年干部培训班学习）
2008.03--2011.12 湖南省娄底市委书记
（2002.09--2010.06中南大学粉末冶金研究院材料学专业在职研究生学习，获工学博士学位）
2011.12--2015.08 湖南省委组织部常务副部长（正厅级，其间：2013.09--2014.01中央党校半年制中青年干部培训班学习）
2015.08--2016.01 湖南省委常委、长株潭试验区工委书记
2016.01--2017.03 吉林省委常委、组织部部长
2017.03--2017.04 吉林省委常委
2017.04--2018.05 吉林省委常委、副省长，省政府党组副书记
2018.05-- 山西省委常委、副省长，省政府党组副书记
中共十九大代表，十届、十一届、十三届全国人大代表。
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