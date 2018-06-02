最高法：近5年未成年人犯罪人数平均降幅超12%

原标题：最高法司法数据分析报告显示，我国未成年人犯罪量连续9年下降

法制日报6月2日报道，最高人民法院6月1日发布的未成年人权益司法保护和犯罪特点司法数据分析报告显示，2009年至2017年，我国未成年人犯罪数量连续9年持续下降，创造了预防未成年人犯罪的奇迹。

其中，近5年未成年人犯罪人数下降幅度较大，平均降幅超过12%，2016年降幅更是达到18.47%。我国已成为世界上未成年人犯罪率最低的国家之一。

报告显示，盗窃罪位居未成年人犯罪首位。2016年至2017年，全国法院新收未成年人犯罪案件中，未成年人最易犯盗窃罪、抢劫罪和故意伤害罪，是未成年人犯罪预防的重点领域。

未成年人犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪案件有所上升。2017年全国法院新收未成年人涉盗窃罪、抢劫罪、故意伤害罪的案件占比较之2016年有所下降，但未成年人涉寻衅滋事罪、聚众斗殴罪案件占比较之2016年有所上升，值得关注。

报告显示，初中生成为未成年人犯罪高发群体。2016年至2017年，全国法院新收未成年人犯罪案件中，被告人以初中生为主，占比为68.08%，是犯罪预防的主体人群。被告人年龄主要集中在16周岁和17周岁，17周岁未成年人涉案占比五成以上，16周岁未成年人涉案占比1/3以上，是犯罪预防的主要年龄段。

不同年龄段易犯的罪名也有所不同。据报告，16至17周岁未成年人最易犯盗窃罪，14至15周岁未成年人最易犯抢劫罪。从地段区域上看，浙江、上海、北京为外来未成年人犯罪高发地区；农村地区未成年人犯罪发案率超8成，需引起重视。

报告称，目前，我国已经建立较为完备的未成年人司法保护工作体系，对未成年人合法权益的保护力度不断加大，相关案件从2013年的8.3万件增加至2017年的11.8万件，年均增长率达10.46%。

来源：法制日报

责任编辑：桂强