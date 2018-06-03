中美谈判最新成果信息量很大 释放三个重磅信号

原标题：信息量很大！解析中美谈判最新成果，释放了三个重磅信号

作者|牛弹琴

毫无疑问，这是一场史诗级的大剧。

一度山穷水尽，转眼柳暗花明，但突然又风云突变，继而又云淡风轻……

真是高潮迭起、惊心动魄，比戏剧还富有戏剧性。对双方谈判团队来说，最大的考验，或许还不是时差和谋略，而是必须得有一颗好的心脏。

按照新华社刚刚发布的中方声明，6月2日-3日，刘鹤副总理带领的中方团队和美国商务部长罗斯带领的美方团队，在钓鱼台国宾馆进行了磋商。

新华社的通稿不长，但信息量非常大，在牛弹琴（bullpiano）看来，至少释放了三个意味深长的重磅信号：

信号一，农业、能源领域成了突破口。

新华社的报道，原话是这样说的：

双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。

请注意关键词：华盛顿的共识、良好的沟通、积极具体的进展。

正是有了不久前在华盛顿的共识，才有了这次钓鱼台的新成果。

虽然相关细节有待最终确认，但农业和能源，无疑成了破解中美贸易战的突破口。

这也完全在意料之中。必须看到，在农产品方面，美国牛肉、大豆等产品的性价比，在全球都是领先的，而且具有稳定供应能力。对一个富起来的民族来说，增加些美国优质农产品进口，有利于食品结构的优化，其实还有利于改善保护耕地。

一个很有意思的细节，中国商务部不久前终止了对美国高粱的双反调查，这显然是一个善意姿态，但理由也很实在，因为加税会提高下游养殖业成本，而富起来的中国人，想多喝奶多吃肉。

还有，美国对华能源出口，则是中国一直在争取的。

在这方面，不得不佩服美国的科技创新。正是借助于“页岩气革命”，美国已从世界能源最大进口国，华丽转身成世界主要能源出口国之一。在美国开车，一个最大的感慨，倒不是美国高速公路的路况比中国公路要差，而是美国汽油价格低于中国，这是一个不争的事实。

能源是现代经济的血脉，中国要发展，就需要进口大量能源，特别是环境友好型能源产品；中国要蓝天，天然气更紧缺，别忘了，去年“煤改气”，一些地方还一度爆发了“气荒”。确保能源的多元化供应，避免鸡蛋放在一个篮子里，对中国来说很重要。

现在，美国向中国多输出农产品和能源，中国人买到了自己想要的东西，皆大欢喜。

按照新华社的报道，农业、能源等领域取得突破后，下一步重点是制造业、高科技、服务业等领域合作，中方还希望美方尽快派团来商谈。

万事开头难，有了农业、能源等领域的不错开端，下面应该是“轻舟已过万重山”了吧。这也应了牛弹琴此前的判断，中美贸易战看似一触即发，但考虑到贸易战结果必然是两败俱伤，因此这只是更大规模合作之前的一次激烈的讨价还价。

信号二，这其实是中国的既定战略、不变节奏。

对于最近的中美博弈，看到有一些朋友不乏疑虑：中国怎么只会买买买，你看这一次又是买买买。

但在牛弹琴（bullpiano）看来，买买买，其实更显示了中国市场潜力和魅力，这也是中国在谈判中的一种优势，关键是看我们买什么，怎么买。

所以，这一次声明，其实就几句话非常有针对性：

中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。

紧跟着，还有这么一句话：改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。

请注意这几个关键词：态度始终一贯，国家战略，既定节奏不会变。

也就是说，增加进口是我们的内在要求，而且，改革开放和扩大内需，这是中国的国家战略，没有中美贸易战，也会得到落实，中国也没有因为中美贸易战，而改变了既定节奏。

这就是中国的定力和远见，也是改革开放40周年的经验总结。

没有改革开放，就没有今天的中国。但必须看到，今天的改革，正在进入深水区，触动利益比触及灵魂还难。当年中国决策层为什么要顶住压力加入WTO，一个重要原因，就是希望以此倒逼中国改革。

改革和开放是相互促进的。理性地看，更大规模的开放，引进包括美国商品和服务在内的举措，其实更有利于国内竞争市场的形成，通过这种“鲶鱼效应”，促进国内产品提质、产业升级。

短期内有阵痛，长远看大有裨益。当然，这种苦心，还要避免中间环节各种揩油，让老百姓真正有获得感。

信号三，请注意，不打贸易战是前提。

这一点，新华社通稿说得非常清楚：

中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

义正言辞、斩钉截铁、毫不含糊：

1、所有成果，前提就是不打贸易战；

2、如果美方不停手，那所有成果一风吹。

为什么要这么强调，是因为对于美国政府的公信力，外界是有疑虑的！

要知道，上次华盛顿磋商，中美显然在停止贸易战上达成了默契。不然，美国财长姆努钦也不会宣布，双方同意停打贸易战。但5月29日，白宫突然发表声明，宣称仍将对500亿中国商品征收25%的关税，具体商品清单将在6月15日公布，关税将在此后不久施行。

我们可以认为，这不过是美国在挥舞大棒，对中国进行极限施压的谈判策略。但这种突兀的举动，却难免让外界产生疑虑，中美贸易战，到底要不要停战；美国财长说了不算，那白宫说了还会不会变卦？

所以，这一次，中方态度非常明确：如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

这是一个坚定的立场。中国不惹事、也不怕事，中国也确实不希望中美关系生变。但中国是有底线的，中方也有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

还有一个非常有意思的细节：中美团队的谈判正在进行中，路透社突然援引美国商务部长罗斯的话说，双方的会谈是友好和坦诚的。

谈判中间突然释放信号，也可以想见美方对谈判成果的迫切性情。

这确实是一场苦战，在连续多轮的谈判中，双方应该不乏拍桌子瞪眼睛的场景，终于，双方达成了这个双赢并可接受的结果。

谈判是妥协的艺术。必须看到，中美都作出了让步，这非常不容易，也充分反映了中方团队的智慧和谋略，小不忍则乱大谋，如果意气用事，那结果很可能中了某些人的圈套，影响了中国的长远利益。

我们也一定要认清，什么是我们的核心利益和长远利益。我们仍处于战略机遇期，而经贸是中美关系的压舱石和推进器。经贸关系稳住了，中美关系就稳住了。中美关系稳住了，中国就不会失去当前的战略机遇期。

凡是过去，皆为序章。

特朗普上台后，美国执政风格发生了剧烈变化，原有的老经验不顶用了。这一点，相信不仅仅是中国一个国家的感受，日本、德国、法国等感受更加强烈，甚至可能更加头疼。但这就是现实，中国其实也在以变应变。

美国与很多国家发生了贸易冲突。但若干年后回过来看，这场中美贸易博弈最为激烈，真是跌宕起伏、惊心动魄，关乎中国的国运，也对世界格局产生重大影响。

经此一役，更显中国的底气和本色。也确实要为中国谈判团队的艰苦努力点个赞。当然，博弈还在继续，也不排除某个阶段还会突然激化，毕竟我们面对的，是不按套路出牌的特朗普，我们必须要有充分的心理准备。

今天早上，又重读了古人的这幅对联，感慨万千，兹抄录如下：

有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；

苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴！

来源：牛弹琴

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责任编辑：张玉