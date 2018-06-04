重庆市渝北区原副区长吴德华被查(图/简历)

原标题：重庆市渝北区委原常委吴德华接受纪律审查和监察调查（图|简历）
经济日报-中国经济网重庆6月4日讯 据重庆市纪委监委消息：重庆市渝北区委原常委吴德华涉嫌严重违纪违法，正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
吴德华简历
吴德华，男，汉族，1973年6月出生，湖北武汉人，研究生文化，1993年11月加入中国共产党，2003年7月参加工作。
1992.09-1996.09 重庆建筑工程学院建筑管理专业大学学习，获工学学士学位；
1996.09-1999.07 重庆建筑大学建筑经济与管理专业研究生学习，获工学硕士学位；
1999.07-2000.06 中建建筑承包公司重庆分公司职员；
2000.06-2003.07 香港理工大学建筑及房地产专业研究生学习，获哲学博士学位；
2003.07-2007.03 重庆市渝北区建委副主任；
2007.03-2009.05 重庆市渝北区建委主任、区建设工程交易管理中心主任（兼）、空港新城管委会副主任（兼）；
（其间： 2007.03-2007.12兼任区人防办主任，2007.05兼任重庆市空港新城建设投资有限公司董事长、总经理）；
2009.05-2012.02 重庆市渝北区城乡建委主任、区建设工程交易管理中心主任（兼）、空港新城管委会副主任（兼）；
（其间：2009.12-2010.04挂职任重庆市保税区发展管理有限公司建设管理部部长）；
2012.02-2016.12 重庆市渝北区副区长；
2016.12-2017.01 重庆市渝北区委常委，区政府党组成员、副区长
2017.01-2018.04 重庆市渝北区委常委，区经信委党委书记
2018.04-2018.05 重庆市渝北区委常委
2018.05 免去重庆市渝北区委常委
2018.06 接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
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