著名播音员离世5年后 声音在央视纪录片“复活”

原标题：离世5年后，他的声音在央视纪录片中“复活”，第一部AI配音片主创首度分享幕后故事

你可能对视频里的这个声音倍感熟悉。没错，著名播音员李易浑厚稳定的嗓音，几乎是央视的标志性声音，伴随着许多人的岁月记忆。不过这一次延续这个声音的，是AI。

最初“心里没把握”

得知要用AI给纪录片做配音，科大讯飞AI研究院高级研究员江源的第一反应，是“还不够”。

这个创意，最初由央视纪录频道副总监史岩提出来。6集纪录片《创新中国》拍完之后，节目组也找配音演员配过几集样片，但作为总导演，他还是感觉声音“压不住”，难以达到科技纪录片的那种质感。

他们想到了知名播音员李易。很多人耳熟能详的“您正在收看的是中央电视台xx频道”，就是李易的声音。李易曾为CCTV-9第一部纪录片配音，他的嗓音后来成为央视纪录频道的一个标志。遗憾的是，2013年7月，他因病离开人世。

《创新中国》海报，受访者供图

考虑到《创新中国》本身就有大量案例涉及人工智能、大数据，史岩萌生了一个大胆的想法：“我们能不能用科技的手段，让遗憾的艺术得以延续？”制片人刘颖和徐欢赞同，这不仅是对李易的致敬和怀念，更是对影片所体现的创新精神的践行。在得到李易家属的支持后，史岩团队立即联系了国内语音技术领军企业——科大讯飞。

“我知道现在的语音合成技术，已经可以通过声音的辨识度去实现明星的传播力，比如我们能模拟林志玲的声音给大家做导航，或者用标准的普通话合成出一段新闻稿。但是，这只是作为一种信息。”江源回忆当时的想法，“对于纪录片的艺术标准来说，这是不够的，我自己心里是没把握的。”纪录片创作中，声音是非常重要的一环，影片的风格、情绪与态度都需要靠声音来表达。一方面觉得“难度很大”；另一方面，他却被这个挑战勾起了兴趣。诚然，人的情感是一种不易被量化和标准化的复杂参数，但运用AI为纪录片配音，何尝不是一次优化算法的尝试？

近日，这部首创AI解说的纪录片的多名主创相聚苏州东山，在2018新鲜提案真实影像大会上，发起了一场艺术与人工智能的对话。据解放日报·上观新闻记者了解，这也是今年初该片在央视播出后，他们第一次集体亮相，分享创作过程中的真实感受。

论坛现场，主办方供图

“是李易，又不是李易”

该片的声音制作者王同，坦言自己曾走入一个“误区”。“我能理解王同，他跟李易老师认识多年，感情非常深，一开始他老觉得这个东西像不像李老师，一直在往这个方向走，其实给技术提出了更难的要求。”史岩回忆。

“这是我入行以来头一次论‘毫秒’做声音，要把每一个字完全拆开来了解。”王同介绍，“过去我天天跟播音人员说片子，你可以把这个重音强调在某个音上，但是这回没法可说，你无法去控制一台计算机。”他希望把这个声音做成非常像李易老师的一个人，却发现在运作的时候遇到了巨大的困难。

据江源介绍，他当初拿到了20个小时左右的录音素材，这些数据是王同从李易生前诸多作品当中专门筛选出来的。在采集数据的基础上，他们花了两个月的时间，让机器去尝试恢复李易的声音。但是，当机器去读一段文字的时候，很多文字以外的信息，人很容易理解，对计算机来说却非常困难。“它最多去理解字面，但它能不能在自然流畅说出来之外，还带有艺术感染力？带有某些字的重音强调？带有一些节奏的联动或者起伏？这对于我们来说，非常非常有挑战。”

后来史岩表达了自己的一个想法：试想如果李易还健在，《创新中国》稍微需要一些气质改变的时候，他相信李易也是会接受的，会根据片子的不同特点做不同的处理，而不是每部片子都一样。“你选择了创新，就会有一些压力。”他说，“这样其实也是给他们减压，我知道对他们来说确实挺艰难的。”

《创新中国》剧照，受访者供图

如何让AI除了说得准确，还说得“有人气”？

江源和王同之间反复磨合声音效果。根据王同的意见，计算机系统会将声音信息做一些预测，然后再组合自己的音色、高低、起伏、节奏，逐步层层累加。

“到最后其实就是拿李易老师的声音特点、吐字发音以及断句模式结合我脑子当中对李老师的熟悉，捏出了一个是李易又不是李易老师的声音来。”王同说，“这是我后来的个人目标。”

《创新中国》剧照，受访者供图

珠穆朗玛峰 VS 半山腰

在江源眼里，如果李易的真人表演是一座珠穆朗玛峰，AI技术就是站在半山腰上。“我们知道距离差在什么地方，但是如果我们不做这件事情，可能连爬山的机会都没有。”

随着学习的不断深入，史岩惊讶于机器的表现有时候“好象越来越聪明了”，但有时候又似乎“完全不行”。在他看来，声音艺术和技术完美的结合，当下的人工智能确实还达不到。“但是我想这可能是一个方向，至少我们迈出这一步，看到未来能不能让人工智能和影视创作有更深度的结合。你要是不走的话，永远不知道。”

“通过这件事情，我们看清楚了人工智能技术和真人艺术表演层次的差距。”江源表示，“它让我们有这个动力去朝山顶攀登。”

论坛现场，主办方供图

责任编辑：张玉