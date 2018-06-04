原标题：进口汽车真的便宜了：70万的豪车现在这个价！国产车会受冲击吗？

前不久，国务院关税税则委员会印发公告，2018年7月1日起，将税率25%的进口汽车整车关税降至15%，将进口汽车零部件税率降至6%。这对于消费者和经销商，影响几何？

进口车关税下调：经销商提前降价 消费者反应不一

汽车关税下调的消息公布后，央视财经记者走访了深圳多家进口车4S店，经销商告诉记者，虽然距离7月1日还有一段时间，但是他们已经提前降价了，比如某4S店里的原来一台售价为72，4800元的车型，降价后为67，7800元，降价幅度为6.5%左右。

深圳市华熙汽车销售服务有限公司店长 邢文：它有一个整体的税率的核算方式，对于我们来说，一台车大概是至少可以降幅到5到10个点这样的一个优惠。

邢文告诉记者，进口汽车关税下调后，有利于店里利润的提高，未来进口车的销售价格下降后，预估销售量会较以往上升。因此，相对应地，销售量的上升会带来售后服务和汽车美容利润的提升。

深圳市华熙汽车销售服务有限公司店长 邢文：因为大家都知道，现在无论是合资车还是国产车，其实它跟进口车的造车工艺等等都非常接近，进口车的价格一直较高于合资车和国产车，所以这样更低地拉近了几个车间的价格曲线，可以让更多的客户选择进口车，毕竟进口车的造车工艺在这里边还是要突出一些。

正在深圳会展中心参加展览的一家汽车经销商店长告诉记者，降税政策出台后，来展厅看进口车的客户多了不少，消费者对进口汽车的关注度更高。

降低关税对于汽车消费者来说是一个重大利好消息，无论关税降幅如何，都将会使用户获得低于过往的进口汽车终端售价。那消费者反应如何？销售价格的下降是否会促使消费者更倾向于买进口车呢？

央视财经记者在车展上采访多位消费者后发现，消费者对进口汽车的购买态度呈现多样化，因为除了进口车的价格，品牌效应和售后服务也是消费者关心的两大方面。

进口车关税下调 国产车企提高竞争力

进口整车关税下调的同时，进口汽车零部件也下调至6%。有些投资者认为此次降低关税不利于自主品牌的发展，但事实是否如此？

记者来到广东肇庆的一家汽车零部件上市企业看到，公司的市场总监曹锡永正在和一线员工调试变速箱的生产线。曹锡永告诉记者，汽车零部件关税下调，将促使公司提高市场竞争力，逐渐淘汰简单和小型零部件，专注于研发复杂和大型的零部件。

广东鸿图科技有限公司市场总监 曹锡永：我们会做一个转型升级的一个措施，就是我们会在我们整个产品上面，在整个市场开拓上面会做一个转型。第二方面，我们会对我们整个生产线，一些自动化的转型，向智能制造方面去做一个转移。

除此之外，公司正在加强海外市场的研发投入和成本控制，这也是应对汽车零部件进口关税下调的一些举措。

广东鸿图科技有限公司市场总监 曹锡永：第一个就是我会加大我们整个海外市场的开拓，然后去维护我们现有的客户定单的份额。第二就是我们会做一些降成本，就会抓好我们整个成本管理这一块。同时我们会做一些精密生产的改善，去把成本给下降。

曹锡永告诉记者，企业跟主机厂所签订的项目具有周期性，大约五年。如果企业不出任何质量事故，一般主机厂不会更替供应商。因此，降税政策的出台并不会对国内汽车零部件制造企业现有项目产生过多的影响，但是未来市场的竞争肯定会更激烈。

对于汽车关税下调的政策，有投资者认为它对于国产车有一定的冲击，但是业界人士表示，这更多的是心理和情绪的一个影响，进口车市场不会成为我们汽车大国的主体，因为本土消费者的需求才是第一位，比如本土化的开发、交货速度、迭代设计等都是市场非常关注的重要因素。

汽车板块相对抗跌 利空因素有待消化

降税政策宣布以来，进口车的经销商、国产汽车品牌以及消费者的态度有差异，二级市场对此反应如何？汽车板块的投资该怎么操作呢？



万得数据显示，5月23日也就是降税政策公布次日，申万汽车板块指数下跌0.21%，汽车零部件板块指数下跌0.07%，当天上证指数下跌1.41%，5月23日至6月1日，申万汽车板块指数下跌3.9%，上证指数下跌4.07%，汽车板块相对抗跌。

业内人士认为，降税政策出台后，进口车可能做出的价格调整对于国产和合资汽车的价格体系冲击比较有限，尚属可接受范围，缓解了市场对于大幅降税的悲观情绪，二级市场反应较为温和，但从长期来看降税依然可能会对板块表现造成影响。

招商证券汽车行业首席分析师 汪刘胜：第一，关税下降之后市场有所反弹，主要是因为关税的下调比预期的幅度要低。第二，关税本身的下调对于整个行业的消费来看，对消费者来讲是一个重大利好，相当于变相的政策导致价格的下降，在提升消费者能力。



天风证券汽车行业首席分析师 邓学：这次的关税下调是25%降到15%，原则上全面放开的话，会到5%这种可能性。

万得数据显示，年初至上周五收盘，申万汽车板块指数震荡下滑，跌幅达12.22%，同期上证综指下跌7.02%，汽车板块表现明显弱于大盘。而从行业盈利情况来看，2017年，汽车行业营业收入增速由2016年的14.1%下滑至10.8%，利润增速由10.8%下滑至5.7%。2018年一季度，汽车销量仍然承压，汽车行业实现销量718.3万辆，同比增长2.8%，是近五年来一季度销量增速的最低点。

天风证券汽车行业首席分析师 邓学：我们会选明确的优秀的龙头，现在我们看到大的背景在去杠杆，所以很多的公司其实也会面临，自己的客户需求在下行，萎靡。但是自己的资金杠杆和资金成本大幅上升，那么同时自己的杠杆率太高的话，就陷入到资金流断裂的风险，所以这些类型的公司，其实从财务指标，从它的客户，各方面去判断，是要谨慎回避的。

2018年一季度汽车行业主营业务收入累计同比增长7.9%，利润总额累计同比下降4.7%。分析师认为，由于整体汽车销量增速放缓，行业竞争进一步加剧，车企的盈利能力也会受到影响，而美国一旦提高汽车关税，也将影响我国车企的国际化和出口情况。

责任编辑：张迪