特朗普又这样对华表态 很短很意味深长

原标题：特朗普又这样对华表态了，很短很意味深长！

很有意思的，中美贸易最新一轮北京磋商后，中方立刻单方面发表了声明，美方未做任何表态。以至于一些西方媒体猜测，是不是谈崩了？

或许，其中部分原因，大概是美方代表团着急要去赶飞机，而且还要向白宫报告相关情况。终于，美方代表团回到国内后，6月4日，白宫发表了一个声明，另外，特朗普还也发了推特，都很短很意味深长。

白宫的正式书面声明，总共只有四段话，牛弹琴（bullpiano）粗粗数了一下，100多个英语单词，意思大致如下：

由美国商务部长罗斯率领的美方代表团与中方代表团，于周末结束了本轮磋商。这是正在进行的贸易磋商的一部分。

会晤聚焦于通过促进农产品和能源对华出口便利化、满足中国日益增长的消费需求来削减美国贸易逆差、提振美国经济增长、增加美国就业。

美方代表团官员向中方转达了特朗普总统的明确目标，即实现两国贸易关系公平化。

美方代表团将报告磋商情况，以得到继续前推进这一目标的路径指示。

四句话，都很外交口吻，但美方想传递的意思，应该也是很明确的，在牛弹琴（bullpiano）看来：

1、既然这一轮是正在进行的磋商的一部分，那意味着中美还将继续磋商下去。

2、会晤的重点，是美国农产品和能源对华出口。美方也认为是共赢：对中国来说，满足日益增长的消费需求；对美国来说，减少美对华贸易逆差、提振美国经济增长、增加美国就业。

3、特朗普有明确目标，那就是贸易公平，美国代表团向中方进行了转达。这句话，应该是对美国国内说的，你看，我们没有为了一个交易，就放弃了大目标。

4、美方代表团还将继续报告，白宫还在考虑，下一步怎么办？

总的来说，美方态度应该还是很积极的；一些方面，呼应了中方之前的表态：双方确实在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，而且，这种合作对双方都有利。

相比于白宫书面声明的字斟句酌，特朗普几乎同时发表的推特，就完全放飞自我了。

他最新涉华的推特共有两条。

一条，他公开点名加拿大、墨西哥与中国，称这三个国家过去15年来的做法，对美国农民不公平，在他完成谈判后，情况会大大改变，对美国农业及其他产业的巨大贸易壁垒最终将打破，“庞大的贸易逆差不再出现”。

此前，特朗普还发了另外一条推特，指责中国对美国大豆征收16%的关税，他还指责加拿大对美国农产品设置各种贸易壁垒，这“无法接受”。

依然是特朗普的车轱辘话，依然不乏自吹自擂，依然是把多个国家一锅炖。但有一种感觉，虽然特朗普将中国和加拿大、墨西哥放在一起批评，他其实也是在暗示，在美国农产品出口上，中美将取得突破。

也就是说，他还在考虑中美最新的磋商成果，但增加美国优质农产品出口，应该是大概率事情。

还有一个非常值得关注的：外界之所以一度认为中美谈崩了，是因为在罗斯来访后的中方声明中，有这样非常强硬的一句话：

中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

义正言辞、斩钉截铁、毫不含糊，中方的态度非常明确：

1、所有成果，前提就是不打贸易战；

2、如果美方不停手，那所有成果一风吹。

这么直接划出底线，非常非常罕见。为什么要这么强调，那是因为对于美国政府的公信力，外界是有疑虑的！

且不提在美方在新加坡会晤上的反反复复，具体到中美经贸磋商上：上次华盛顿磋商，中美显然在停止贸易战上达成了默契。不然，美国财长姆努钦也不会宣布，双方同意停打贸易战。但5月29日，白宫突然发表声明，宣称仍将对500亿中国商品征收25%的关税，具体商品清单将在6月15日公布，关税将在此后不久施行。

这让世界都惊诧了：中美贸易战，到底要不要停战；美国财长说了不算，那白宫说了还会不会变卦？

于是，中方也不得不强硬表态：要谈，大门敞开；要打，那就这样打吧。

这既展现了中方谈判团队的诚意和务实，也展现了谈判中的底气和胆略。

但很有意思的是，不管是白宫最近的声明，还是特朗普刚刚发表的推特，对于这一点，都讳莫如深。

对特朗普来说，平生最不能忍的就是吃亏，最在意的就是多赚钱。如果同意农产品、能源多出口，自然可以多赚钱，那他必须放弃加征关税；继续加征关税，那中国就肯定不答应，成果就会一风吹。

特朗普应该也在苦苦思索，怎么办？怎么办？怎么办？

对中国来说，不管白宫最后怎么表态，听其言更要观其行，面对不按套路出牌的特朗普，我们还是必须要有充分的心理准备。

来源：牛弹琴

责任编辑：张玉