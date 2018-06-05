平昌冬奥总结会来北京开 巴赫赞这个地方令人惊艳

来源：北京日报

原标题：平昌冬奥总结会来北京开！蔡奇透露“北京冬奥组合拳”，巴赫称赞这个地方“令人惊艳”！

昨天上午，国际奥委会平昌冬奥会冬残奥会总结会在北京冬奥组委首钢办公区隆重开幕。北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇，国际奥委会主席托马斯•巴赫， 国际残奥委会主席安德鲁•帕森斯，韩国平昌冬奥组委主席李熙范在开幕式上致辞。国家体育总局局长、中国奥委会主席、北京冬奥组委执行主席苟仲文，北京市委副书记、市长、北京冬奥组委执行主席陈吉宁，河北省委副书记、省长、北京冬奥组委执行主席许勤，中国残联主席、北京冬奥组委执行主席张海迪出席开幕式。

蔡奇代表北京冬奥组委对国际奥委会、国际残奥委会和奥林匹克大家庭的朋友们到来表示欢迎。

蔡奇说

两个多月前闭幕的平昌冬奥会和冬残奥会，组织运行有序、科技亮点纷呈、文化气息浓郁，创造了多项历史记录，取得了圆满成功，给我们留下了深刻的印象。与大家在具有百年历史的首钢工业园区相聚更是具有特殊意义，首钢为落实国家钢铁业结构优化升级战略、改善北京空气质量、服务2008年奥运会筹办全面停产搬迁，为体现绿色、节俭办奥，促进工业遗存保护利用，北京冬奥组委选择在首钢园区办公，这里正以崭新的面貌，迎接新的发展机遇。我们正在建设国家体育总局冰上项目训练基地，即将开工滑雪大跳台中心，还计划筹建冬奥博物馆，一起形成“冬奥组合拳”，大力推动首钢转型发展，打造北京城市复兴新标杆。这完全契合奥林匹克2020议程的改革精神，也与落实国际奥委会新规范的主旨相一致。

蔡奇说

北京冬奥会是中国重要历史节点的重大标志性活动，习近平主席对筹办北京冬奥工作先后作出一系列重要指示，为我们指明了方向。我们将全面落实绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，与国际奥委会、国际残奥委会等方面紧密合作，以这次会议为新起点，努力把奥林匹克2020议程和新规范融入到北京冬奥会筹办工作中，坚持绿色办奥，更加注重可持续；坚持共享办奥，更加注重遗产工作；坚持开放办奥，更加注重国际交流合作；坚持廉洁办奥，更加注重降低办赛成本；高质量做好“北京周期”各项筹办工作，为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

巴赫致辞说

奥林匹克2020议程高度重视筹办阶段的奥运遗产规划，北京冬奥会是第一届从筹办之初就开始落实2020议程的奥运会，规划中充分考虑了相关要求。我们了解到，北京冬奥会北京赛区的场馆，大部分是利用了2008年北京奥运会的场馆。首钢工业园区更是践行2020议程的绝佳范例，是一个“让人惊艳”的城市规划和更新的范例。

巴赫指出

在奥林匹克2020议程的指引下，北京冬奥组委正在为北京冬奥会的成功打下基础，这体现在北京冬奥组委作为硬性要求将可持续纳入所有领域的规划中。特别值得一提的是，中国政府希望通过举办北京冬奥会，推动国民健康，改善环境质量，促进区域经济可持续发展，国际奥委会对此表示赞赏，因为这些目标与奥林匹克2020议程的精神是一致的。

李熙范致辞说，我们努力创造了一届安全、清洁、包容的冬奥会。在国际奥委会的指导下，我们将竭尽所能把我们的办赛经验分享给北京和未来的主办城市。

帕森斯致辞说，平昌将奥林匹克运动和冬残奥会举办的标准提到了更高的高度，希望通过这次总结会，让北京再次赢得创纪录的成功。

奥林匹克大家庭的老朋友在北京重逢分外高兴

国际奥委会副主席于再清，国际奥委会副主席、北京冬奥会协调委员会主席胡安•安•萨马兰奇，平昌冬奥组委、东京奥组委、巴黎奥组委、2026年冬奥会申办候选城市代表；北京市、河北省、北京冬奥组委领导崔述强、张建东、杨树安、徐建培、鲁勇，北京市政府秘书长靳伟，北京冬奥组委秘书长韩子荣出席开幕式。

[知多一点]

下届主办城市办总结会是惯例

依照惯例，每届奥运会残奥会和冬奥会冬残奥会后，国际奥委会都会在下届举办城市召开总结会，旨在向未来的主办方分享办赛策略和运行方面的成功经验，进行相关知识转移，实现办赛知识、技能、经验的传承。本次平昌冬奥会和冬残奥会总结会于本周在北京冬奥组委总部召开。

认真聆听，共同学习

本次总结会的主题是“奥运会学习：迈向新时代”，会议围绕提升北京冬奥组委的办赛能力，以平昌冬奥组委向北京冬奥组委进行全面知识转移为主线，以宣导实施国际奥委会新规范改革措施为重点，召开一系列战略学习会议和运行学习会议，深化专业化、国际化人才培养工作，促进北京冬奥组委与相关国际组织、相关国家和地区奥委会、往届奥组委以及未来奥组委的交流合作，实现知识共享、人员共融、文化共通，为北京成功举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会提供人才智力支持。

北京冬奥热情服务

责任编辑：张建利