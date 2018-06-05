原标题：印媒：我们能向中国大学学什么？

印度电报网6月4日文章，原题：中国成为全球高等教育一大中心，我们可从中学到什么 中国建设世界级大学并成为全球高等教育一大中心，印度可从中国的成功经验中学到很多。中国能吸引大量外国学生，主要有两个原因：一是建成了几所世界排名很高的大学，二是中国大学创造各种条件使留学生安心学习和居住。中国政府坚信，中国大学应该重视研究生学习、跨学科研究和科研成果。

印度刚刚推出了卓越大学计划，这与中国以前的“211工程”和“985工程”有一些相似之处。不过，即便该计划能使部分印度大学跻身全球大学百强，但也不足以实现今后5年吸引20万外国学生来印度的目标。这方面，中国经验提供了有益参考。中国的经济规模和全球影响力创造了新机遇，吸引亚洲内外的学者和商人前往中国工作或加入世界各地的中资企业。掌握中国语言和“中国经验”被广泛视为职业的重要资产。人们也总是把印度与中国相提并论。但事实上，中国经济规模比印度大5倍。这就意味着中国会带来更大的机遇。印度也吸引了海外印度人和西方人，特别是在孟买、新德里和班加罗尔等大城市。但与中国不同的是，印度在吸引海外印度人或外国人在大学工作方面做得不太好。从吸引更多外国学生方面讲，中国经济规模和更强的全球经济与外交关系无疑赋予中国比印度更大的竞争优势。

世界许多国家和人民尽管担心中国崛起，但也钦佩中国所取得的成就，愿意效仿中国的成功。但是，经济机遇本身不足以吸引大量外国留学生。为吸引更多外国学生和改善大学教育水平，中国教育部支持中外合办大学项目。本世纪初以来，已有2000多个此类合办项目落地，包括外国大学在华分校。这些合作办学能允许国际学生在中国和西方大学学习。不少西方大学也落户中国。此外，越来越多的中国大学开设英文课程，以提高对国际学生的吸引力。

相比中国，在印度，外国大学项目要少得多，印度官方不允许外国大学独立办学，这一点与中国一样，但印度连合办学校都不允许，这一点又不同于中国。此外，还有更实际的问题，比如招聘策略和签证政策也会影响外国学生。中国在这两方面都做得较好。中国大学大力引进海外人才，也敢于进军西方国家。中国的成功可供印度参考，因为中国建设世界级大学和吸引外国留学生的做法奏效了。

中国很快将达到其名牌大学不必花大力气就能吸引外国学生的程度；相比之下，印度大学在这方面还有很长的路要走。（作者普什卡尔，乔恒译）

责任编辑：张迪