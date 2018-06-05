公交司机6500元手机被女乘客顺走:看到视频后难受

原标题：6500元手机被女乘客捡走 公交司机：请还给我

寇云涛是西安市48路公交车的一名驾驶员，从业3年来，他无数次在车上捡到过乘客的东西，总是会第一时间交到调度站，寻找失主。可他怎么也没想到，他忘在车里的手机被一位女乘客捡到后装到自己包里，至今没找回来。

6月1日早上6点58分，寇云涛和以往一样，在西北妇幼公交站启动了公交车。走了两三站，寇云涛突然想起来，在上车换衣服时将手机放到前排乘客座位上。等他寻找时，手机已不翼而飞。“当时我借了乘客的手机拨打我的手机，提示已关机了。”寇云涛说，这个手机是去年花6500元买的iPhone7Plus，“手机里有我一年的照片和一些重要的记录，这些资料比手机更贵重”。

当天把车开回调度站后，寇云涛开始查阅公交车上的监控，让他没想到的是，自己的手机真的是被人“顺手牵羊”了。昨日，华商报记者也看到了监控，视频显示，早上6点58分，乘客开始上公交车，一位身着夹克、牛仔裤，身高1.7米左右的女子上车后看到手机放在座位上，便迅速坐在手机旁边，女子还看了眼公交车监控，并几次环顾四周，见没人关注她，随后拉开包的拉链把手机放进去。

“我拿着视频在附近询问，有几个清洁工都说对这个女士有印象，可能是住在附近的，也可能是经常来西北妇幼就诊的。这位女士应该不难找。”寇云涛说，他已经报警了，也把这件事上报了车队，车队司乘人员也都在帮着寻找。寇云涛说，自己当公交驾驶员3年了，多次在车里捡到东西，有公交卡、钥匙、钱包等，同事也捡到过手机、笔记本电脑，都会第一时间寻找失主，他觉得将心比心，在自己驾驶的公交车上，自己的手机不应该丢失。“看到视频后，确实有点难受，乘客没有告诉司机捡到手机的意思，也没有找失主的意思。”通过视频判断，女子在装手机时也有纠结，有迟疑，所以他愿意相信，这位女子是一时的贪念，才做出了错误的决定，“我希望这位女士能把错拿的手机还给我，我可以不追究法律责任。手机里的资料对我来说很珍贵，希望她能看到，主动归还。”

寇云涛所属公交车队的负责人惠先生表示，车队会联系附近线路的司乘人员，帮助寻找手机，他们还是希望这位女士能迷途知返，主动把手机还给驾驶员。 华商报记者 毛蜜娜 实习生 白毅鹏

责任编辑：张建利