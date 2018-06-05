澳航将修改涉台标注为“中国领土” 美航仍拒改

原标题：澳航将修改涉台标注，美航仍拒改！

[环球时报综合报道]据路透社4日报道，澳洲航空公司（Qantas）负责人当天在国际航空运输协会（IATA）年度会议上表示，该公司计划遵照中国政府的要求，将其官方网站上台湾地区标注为“中国领土”，但这一修改需要时间。而美国航空明确表示，将遵照美国政府的要求，不修改涉台标注。

中国民航部门今年4月致函44家外国航空公司，要求后者在5月25日之前纠正官方网站和其他材料中对中国台湾、香港及澳门等地区的错误标注。截至5月25日，已有18家外国航企完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最晚为7月25日。

路透社称，澳航和其他一些航空公司此前曾向中方申请延长截止日期，以决定如何回应中方的要求。4日，在澳大利亚悉尼举行的IATA年会上，澳航首席执行官阿兰·乔伊斯表示，该公司将配合中方要求做出修改，“我们决定满足这些要求，但这需要一定时间”。

澳航国际集团CEO艾莉森·韦伯斯特强调，做出上述决定没有受到来自该集团合作伙伴——中国东方航空的影响。她解释说，“这不仅仅是澳航一家公司，整个澳航集团必须做出修改”。她补充说，基于澳航网站的技术原因，“我们需要时间来确定修改的内容并将其嵌入程序”。

路透社称，加拿大航空、德国汉莎航空、英国航空等都已经应中方要求做出了修改。加拿大航空CEO卡林·罗文斯库在IATA年会上表示，“这是一个困难且敏感的决定，我们的态度是配合中国政府的要求”，“这不是一个政治决定。航空公司已经有足够多的问题需要应对了。”

据报道，美国航空公司仍然拒绝更改官网上的错误标注。美国航空CEO道格·帕克4日在悉尼表示，该公司已收到中国方面的通知，但“美国政府已经就此做出回应，我公司决定遵照美国政府的指导，现在这是我们政府和他们政府之间的问题。”（杜海川）

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