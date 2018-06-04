副市长暗访便民服务中心 女同志做了这事当天被辞

原标题：41秒视频，这个女同志火了

一段41秒的视频火了。

近日，江西抚州市副市长、金溪县委书记王成兵突击暗访，暗访时一名便民服务中心工作人员上班时间戴着耳机听音乐，对王成兵的多次询问置之不理，后该女同志当天被辞退。这段41秒的小视频，在微信群、朋友圈被大量转发，引发热议。

视频中，王成兵与多人来到秀谷镇便民服务中心大厅，一名女同志托着腮坐在自己的工位上，戴着耳机操作手机，对来人“无动于衷”。

视频截图

“你是这里的工作人员吗？那你是在工作，还是在干嘛？怎么还戴着耳机？工作牌也没有佩戴？”王成兵说道，“问你半天，你还在这里，如果我在这办事呢？”“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，该名女同志由于戴着耳机，并无反应。直到有人走到她身边提醒，她才有所注意，站起身。

而在该女同志面前的墙上，写着“政府形象之窗，群众满意之家”几个大字，在对面墙上写着“为人民服务”。当天上午，该镇党政班子召开会议研究决定，给予公益性岗位人员胡某辞退处理，并于当日下午落实到位。“政事儿”注意到，视频中带队暗访的王成兵，已任金溪县委书记4年。据公开简历，王成兵1975年11月出生，安徽无为县人，21岁起开始在江西省九江市任职，曾任九江市武宁县县委常委、副县长，共青团江西省委常委、组织部部长。2014年1月，他出任金溪县委书记，2016年11月任抚州副市长，由此，成高配县委书记。抚州市政府网站显示，其负责金溪县全面工作。

对于王成兵的此次突击暗访，抚州市政府公号“抚州发布”评价：“由县委主要领导亲自带队对干部作风进行的这次突击暗访，也打响了该县整治‘怕、慢、假、庸、散’五大作风顽疾‘第一枪’。”“政事儿”注意到，就在王成兵突击暗访之前，5月10日，江西省刚刚召开了作风建设工作会议。“怕、慢、假、庸、散”，正是江西省委书记、省长刘奇在会议中剖析的作风建设中的问题。刘奇在会议上强调，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合全面彻底肃清苏荣案余毒，深刻查摆当前我省干部作风存在的突出问题，形成狠抓作风建设的强劲态势，营造良好发展环境。他指出，必须坚持全面从严从实，以钢铁般的意志和举措锻造过硬作风。“要领导带头、当好表率，一级做给一级看，一级带着一级干，坚决反对特权思想。”据“抚州发布”报道，此次会议召开后，金溪县委召开常委会审议通过《关于进一步深化作风建设活动的实施意见》，决定开展为期4个月的“进一步深化作风建设、切实改进干部作风”活动，并成立了由县委书记担任组长，县长、县委副书记、县纪委书记、县组织部长担任副组长，县直有关单位主要领导任组员的活动领导小组。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，党员干部、政府工作人员在上班时“怕、慢、假、庸、散”的作风顽疾，并非首次被媒体曝光。就在5月25日，江西省赣州市纪委还通报了两名干部上班打麻将的案例。通报中称，今年2月11日午餐后，赣州市安监局安全生产执法监察支队支队长、安全监督管理一科负责人谢尽荣，安全生产执法监察支队副支队长金晓阳，与他人邀约在赣州某公司“带彩”打麻将，直至下午17：30左右结束。5月25日，谢尽荣、金晓阳分别受到党内严重警告处分。

同在5月，江西省还曝光了“领导干部上班开滴滴”的事件。据通报，2017年12月，大余县国土局土地开发整理中心副主任赖华南在手机上下载滴滴出行APP，注册成为滴滴出行司机。从2018年1月至4月，赖华南作为滴滴出行司机在工作时间驾驶私家车累计接单105次，违纪所得共计800余元。此后，赖华南被立案审查。

同在上个月，辽宁沈阳市纪委监委通报了3例窗口服务单位工作人员工作时间玩游戏、看视频的典型案例。这3人均为一线工作人员，工作时间分别用手机玩游戏、看电影，用电脑玩游戏，此后均受到处分。更有甚者，还有领导干部在上班时间，在单位“点火烧手杖”。去年5月，云南昭通市纪委查处了大关县人大常委会龙顺英等5人违反工作纪律问题。据通报，2016年5月至2017年2月期间，云南省大关县人大常委会副处级领导干部龙顺英、杨澍，主任科员杜向明、王斌、周世军5人，分别多次将对节子（灌木）拿到县人大办公楼楼顶烧制，并在上班时间在办公室加工打磨、制成手杖，用于自己玩耍或赠送亲友，在机关、社会上造成不良影响。

责任编辑：余鹏飞